सर्दी की दस्तक के साथ गांवों की रसोई में महकने लगी बाजरे की रोटी

बदलते समय के साथ खानपान में कई तरह के बदलाव आए हैं, लेकिन सर्दियों में बाजरे की रोटी का आकर्षण आज भी कायम है। ग्रामीण क्षेत्र में बाजरा केवल अनाज नहीं, बल्कि खानपान की परंपरा और जीवनशैली का हिस्सा रहा है। ठंड बढ़ने के साथ ही घरों में गेहूं की रोटी के साथ बाजरे की रोटी भी बनने लगी है। खासकर बुजुर्गों और ग्रामीण महिलाओं में इसे लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। खेतों पर जाने से पहले सुबह और शाम काम से लौटने के बाद परिवार के लोग गर्मागर्म रोटी का आनंद लेते हैं।