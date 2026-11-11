VIRAL VIDEO: नोटों की गड्डियों के साथ लक्ष्मी पूजन, नागौर के शराब ठेकेदार का अनोखा अंदाज, बताई इस ख़ास पूजन की दिलचस्प वजह

राजस्थान के नागौर जिले से दीपावली के अवसर का एक दिलचस्प और चर्चा का विषय बना हुआ मामला सामने आया है। जिले में एक शराब ठेकेदार द्वारा लक्ष्मी पूजन के दौरान नोटों की गड्डियों के साथ पूजा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।