नागौर में इस बार आसमान में पैराशूट से होगी आतिशबाजी, 12-13 रंगों वाला अनार भी नया आकर्षण

पैराशूट रॉकेट और रंगों की बरसात वाला अनार खास

इस बार नागौर के बाजार में पैराशूट रॉकेट नई वेरायटी के रूप में आया है। इसे जलाने पर रॉकेट ऊपर जाकर पैराशूट के आकार में खुलता है और आतिशबाजी का अलग नजारा दिखाता है। इसी तरह दर्जन भर रंगों वाला अनार भी खरीदारों के लिए नया आकर्षण है। पहले अनार में पांच से छह रंग ही दिखाई देते थे, लेकिन इस बार कुछ वेरायटी में 12 से 13 रंगों की रोशनी बिखेरने का दावा किया जा रहा है। ये अनार देर तक जलने के साथ आवाज भी करते हैं। बाजार में एक साथ तीन तरफ से जलने वाला अनार भी आया है, जो अलग-अलग दिशाओं में रंगीन रोशनी फैलाता है। इसी तरह पटाखों की दुकानों पर इस बार छोटी फुलझड़ी के साथ एक हाथ से भी ज्यादा लंबी फुलझड़ी भी उपलब्ध है। सात शॉट वाले पटाखे, रंगीन रॉकेट, चकरी, अनार और अलग-अलग तरह के शॉट्स की कई वेरायटी सजी हैं। बच्चों के लिए बटरफ्लाई और चिटपुटिया पटाखों की शृंखला है। खिलौना पिस्टल के साथ छह राउंड वाली गोलियों के पैकेट भी बिक रहे हैं। वहीं, हाथी के आकार की आकर्षक पैकिंग वाले पटाखे भी बच्चों को लुभा रहे हैं।