दीपावली के रंग में रंगने लगे नागौर के बाजार, खरीदारी के लिए उमडऩे लगी भीड़

बंदनवार और झालरों से सज रहीं दुकानें

गांधी चौक एवं इसके आसपास सडक़ के दोनो ओर अब दीपावली पर घरों के मुख्य द्वार को सजाने के लिए बंदनवार, रंगीन फूलों की मालाएं, सजावटी झालरें और पूजा से जुड़ा सामान सजे हुए ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हुए है। इन दुकानों पर रंग-बिरंगे सजावटी सामान की कतारें लगी हैं। लोग घरों के दरवाजों और पूजा स्थलों की सजावट के लिए अपनी पसंद का सामान खरीद रहे हैं। बाजार में पारंपरिक सजावट के साथ नए डिजाइन के सजावटी सामान भी दुकानों पर आकर्षक अंदाज में लगाए हुए हैं। इसी तरह शहर के किले की ढाल, सदर बाजार, गांधी चौक, तिगरी बाजार, बर्तन बाजार, सर्राफा बाजार, मच्छियों का चौक, दिल्ली दरवाजा बाजार, मानासर चौराहा और विजयबल्लभ चौराहे सहित आसपास के क्षेत्रों में दीपावली की रौनक दिखाई देने लगी है। रंग-बिरंगे सजावटी दीयों की अलग रौनक

इस बार मिट्टी के दीयों को भी आकर्षक रूप दिया गया है। अलग-अलग आकार और डिजाइन में तैयार किए गए सजावटी दीये रंगों से सजाए गए हैं। इनकी कीमत 20 से 50 रुपए तक है। लोग इन्हें घरों के मुख्य द्वार, पूजा स्थल और आंगन को सजाने के लिए खरीद रहे हैं। साधारण मिट्टी के दीयों के साथ रंगीन और सजावटी दीपक भी दुकानों पर सजे हैं। इनकी अलग-अलग बनावट और रंग इन्हें खास बना रहे हैं। पारंपरिक दीयों के साथ सजावटी कुल्हडिय़ां और मिट्टी के अन्य छोटे-बड़े बर्तन के साथ ही दीपावली पर घर के मुख्य द्वार को सजाने के लिए मिट्टी से बने बंदनवार भी बाजार में उपलब्ध हैं। इनके साथ मिट्टी के पारंपरिक बर्तन और पूजा में काम आने वाली वस्तुएं भी सजाई गई हैं। बाजार में मिट्टी से बनी वस्तुओं की आकर्षक बनावट भी लोगों को अपनी ओर खींच रही है।

परंपरा से जुड़ा है मिट्टी के दीयों का महत्व

दीपावली पर मिट्टी के दीये जलाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। चैनार के कमल प्रजापत ने बताया कि बिजली की सजावट और आधुनिक रोशनी के बीच भी मिट्टी के दीयों का महत्व बना हुआ है। घरों में पूजा के समय दीये जलाने के साथ मुख्य द्वार और आंगन में दीप सजाने की परंपरा के चलते ही दीपोत्सव के दौरान इनकी खरीदारी से पारंपरिक मिट्टी के सामान के बाजार को भी रौनक मिलती है। यही वजह है कि हर साल दीपावली से पहले मिट्टी के दीयों और पारंपरिक बर्तनों का बाजार सजता है।