दीपावली पर चार शुभ योगों का महासंयोग, 8 नवंबर को मनेगा दीपोत्सव

पांच महापर्वों की तिथियां और महत्व

धनतेरस 6 नवंबर, शुक्रवार को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा का विधान है। प्रदोष काल शाम 5.47 बजे से रात 8.30 बजे तक रहेगा। वृषभ लग्न शाम 6.18 बजे से रात 8.15 बजे तक रहेगा। चौघडिय़ा लाभ बेला रात 9.03 बजे से 10.41 बजे तक रहेगी। रूप चौदस 7 नवंबर को शनिवार को नरक चतुर्दशी और छोटी दीपावली मनाई जाएगी। इसे रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन अभ्यंग स्नान और दीपदान का विशेष महत्व है। दीपावली 8 नवंबर को रविवार को मुख्य दीपावली पर्व मनाया जाएगा। इस दिन लक्ष्मी-गणेश पूजन, दीपदान और दीपमाला की परंपरा निभाई जाएगी। शाम को घरों और प्रतिष्ठानों में दीप जलाकर सुख-समृद्धि की कामना की जाएगी। गोवर्धन पूजा 9 नवंबर को सोमवार को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। मान्यता है कि दीपावली की रात जलाया गया अखंड घी का दीपक गोवर्धन पूजा तक प्रज्वलित रखा जाता है। भाई दूज 11 नवंबर को बुधवार को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। यह भाई-बहन के स्नेह और मंगलकामना का प्रतीक है। बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी सुख-समृद्धि और दीर्घायु की कामना करेंगी।