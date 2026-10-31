Rajasthan Sarpanch Election Results: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सास बनीं सरपंच, 737 वोटों से मिली जीत

सरपंच सुरज्ञान कंवर और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। फोटो: पत्रिका
नागौर। पंचायत चुनाव में मेड़ता रोड-गोटन पंचायत समिति की 24 ग्राम पंचायतों के सरपंच पदों के परिणाम सामने आ गए हैं। सबसे चर्चित परिणाम दधवाड़ा ग्राम पंचायत का रहा, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सास सुरज्ञान कंवर ने 737 वोटों से सरपंच का चुनाव जीत लिया। इसके अलावा सभी 24 ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों ने अपने-अपने सरपंच चुन लिए हैं।
दधवाड़ा से सुरज्ञान कंवर के अलावा देशवाल से प्रियंका चौधरी, हरसोलाव से सुनीता गुर्जर, जारोड़ा कलां से सरला, कडवासरों की ढाणी से सरिता, कुम्पड़ास से साबू देवी, गोटन से रविंद्र सिंह खोखर, बासनी सेजा से सुरेंद्र बापोडिया, भाटियों की ढाणी से रामनिवास ताड़ा, छापरी खुर्द से मांगीलाल, दत्ताणी से रामसिंह, ढावा से गरीब राम, गगराना से कैलाश, गंठिया से मोतीलाल, लाई से भुरकी देवी, लांबा जाटान से मगाराम डांगा, मांगलियावास से बादर राम, नोखा चांदावता से सरोज, ओलादन से महेंद्र सिंह, रियां श्यामदास से हरदयाल, रोल चांदावता से रुकड़ी, सिरसला से अनीता खिचड़, टालनपुर से मनीषा कंवर, टुंकलिया से शैलू राजपुरोहित सरपंच चुनी गई।
बता दें कि मेड़ता रोड-गोटन पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में शुक्रवार को हुए मतदान को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोकतंत्र के इस पर्व में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाई। कुल 90,170 पंजीकृत मतदाताओं में से 77,833 ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। कुल मतदान प्रतिशत 86.32 रहा। मतदान शुरू होते ही कस्बे सहित आसपास के गांवों के केंद्रों पर पुरुषों के साथ महिलाओं और युवाओं की लंबी कतारें लगी थीं। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने भी उत्साह से मतदान किया।
कई केंद्रों पर पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या अधिक नजर आई। महिलाओं ने कहा कि गांव के विकास, स्वच्छता, पेयजल, सड़क और शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों को ध्यान में रखकर अपने मताधिकार का उपयोग किया। बुजुर्ग महिलाओं से लेकर युवा बहू-बेटियों तक ने लोकतंत्र के उत्सव में भागीदारी निभाई।
|ग्राम पंचायत
|निर्वाचित सरपंच
|बासनी सेजा
|सुरेंद्र बापोडिया
|भाटियों की ढाणी
|रामनिवास ताड़ा
|छापरी खुर्द
|मांगीलाल
|दधवाड़ा
|सुरज्ञान कंवर
|दत्ताणी
|रामसिंह
|देशवाल
|प्रियंका चौधरी
|ढावा
|गरीब राम
|गगराना
|कैलाश
|गंठिया
|मोतीलाल
|गोटन
|रविंद्र सिंह खोखर
|हरसोलाव
|सुनीता गुर्जर
|जारोड़ा कलां
|सरला
|कडवासरों की ढाणी
|सरिता
|कुम्पड़ास
|साबू देवी
|लाई
|भुरकी देवी
|लांबा जाटान
|मगाराम डांगा
|मांगलियावास
|बादर राम
|नोखा चांदावता
|सरोज
|ओलादन
|महेंद्र सिंह
|रियां श्यामदास
|हरदयाल
|रोल चांदावता
|रुकड़ी
|सिरसला
|अनीता खिचड़
|टालनपुर
|मनीषा कंवर
|टुंकलिया
|शैलू राजपुरोहित
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