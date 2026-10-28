Rajasthan News: सड़क पर खड़े कंटेनर ने छीनी 2 जिंदगियां, साथी शिक्षक की मौत के सदमे में तीसरे की भी गई जान

हादसे के बाद आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे। पुलिस, जेसीबी और एलएंडटी की सहायता से कार को कंटेनर से अलग कर उसमें फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। चालक को निकालने के लिए कार की ऊपरी बॉडी तक तोड़नी पड़ी। 108 एम्बुलेंस से घायलों एवं मृतकों को राजकीय उप जिला चिकित्सालय, लाडनूं लेकर पहुंचे। घायल योगेंद्र सिंह का उपचार शुरू किया गया और दोनों मृतकों के शव मोर्चरी में रखवाए गए। पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र सिंह चारण और थानाधिकारी रोहताश किराड़ ने घटनास्थल तथा अस्पताल पहुंचकर जानकारी ली। मुमताज खान का पोस्टमार्टम दोपहर में और बाबूलाल सुथार का शाम को करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए गए। दोनों परिवारों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। जांच थानाधिकारी स्वयं कर रहे हैं।