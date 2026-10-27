राजस्थान में चाचा ने नाबालिग भतीजी की हत्या की, बचाने आई दादी पर भी हमला

Didwana Murder News: डीडवाना जिले में खुनखुना थाना क्षेत्र के कल्याणपुरा गांव में मंगलवार दोपहर मामूली कहासुनी के बाद हत्या की वारदात हो गई। रिश्ते के चाचा आकाश उर्फ ओमप्रकाश (40) पुत्र सूखाराम जाट ने अपनी 16 वर्षीय भतीजी अक्षिता उर्फ मीनू पुत्री भूराराम पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में अक्षिता की मौके पर ही मौत हो गई। बीच-बचाव करने आई लड़की की दादी पर भी आरोपी ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। वारदात के बाद आरोपी खेतों की तरफ भाग गया और कीटनाशक पी लिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर अस्पताल पहुंचाया।