जयपुर में रिटायर्ड जिला जज से 2.15 करोड़ की ठगी, केरल से 2 आरोपी गिरफ्तार; CBI-RBI अधिकारी बनकर दिया झांसा

आरोपियों ने बुजुर्ग को परिवार के किसी भी सदस्य को इस बारे में जानकारी नहीं देने की हिदायत दी। उन्हें कहा गया कि यदि उन्होंने परिवार को बताया तो परिजनों को भी पूछताछ के लिए मुंबई लाया जाएगा। इसके कुछ समय बाद एक अन्य व्यक्ति ने व्हाट्सएप कॉल कर खुद को RBI का मैनेजर बताया। उसके कहने पर बुजुर्ग ने म्यूचुअल फंड से जुड़ी पूरी जानकारी भी साझा कर दी। इसके बाद कॉल करने वाले अलग-अलग समय पर उनसे रुपयों की मांग करते रहे। बुजुर्ग ने उनके बताए बैंक खातों में कई बार लाखों रुपए ट्रांसफर कर दिए। इस तरह कुल 2 करोड़ 15 लाख रुपए की ठगी की गई।