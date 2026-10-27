राजस्थान के BS-VI को छोड़ सभी वाहनों की ‘दिल्ली एंट्री’ 1 नवंबर से बैन, जानिए कौन सी गाड़ियां जा सकेंगी और किसे नहीं मिलेगी छूट

राजस्थान से रोजाना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जाने वाले लाखों वाहन चालकों, व्यापारियों और आम यात्रियों के लिए एक काम की खबर है। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता खराब होने की आशंका और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर के राज्यों से आने वाले ऐसे वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है, जो भारत स्टेज-6 (BS-VI) मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इसके अलावा दिल्ली में बिना मान्य प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) के गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन भी नहीं दिया जाएगा।