पति के होते हुए दोस्त के लिए रखा करवा चौथ का व्रत, उसी के नाम की लगाई मेहंदी; जयपुर कोर्ट ने 13 साल पुरानी शादी की खत्म

मामले में यह बात सामने आई कि महिला ने पति के होने के बावजूद किसी और पराए पुरुष के लिए करनवा चौथ रखा और उसके नाम की मेंहदी भी लगाई। साथ ही महिला ने गोवा में पराए पुरुष के साथ फेरे भी लिए थे। वह उसके साथ इस तरह रह रही थी, जैसे दोनों पति-पत्नी हों।कोर्ट ने माना कि शादीशुदा होने के बावजूद किसी दूसरे पुरुष के लिए इस तरह के रीति-रिवाज निभाना सामान्य दोस्ती से आगे की बात है। अदालत ने इन घटनाओं को पति-पत्नी के रिश्ते में भरोसे और वैवाहिक जिम्मेदारियों के संदर्भ में अहम माना।