27 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

झुंझुनू

Rajasthan Crime: दूसरे युवक के साथ लिव-इन में रह रही थी पत्नी, 6 महीने बाद पति ने कर दी महिला के प्रेमी की हत्या

Jhunjhunu Crime News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के पिलानी कस्बे में प्रेम संबंधों से जुड़ी एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक युवक की घर में घुसकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

झुंझुनू

image

Anil Prajapat

Updated: 27 Oct 2026, 10:39 AM IST

Pilani Murder Case

अस्पताल में भर्ती घायल आरोपी सतीश व मृतक राजेश। फोटो: पत्रिका

झुंझुनूं। राजस्थान के झुंझुनूं जिले के पिलानी कस्बे में प्रेम संबंधों से जुड़ी एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक युवक की घर में घुसकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजनों ने भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी भी इस दौरान घायल हो गया, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान राजेश कुमावत उर्फ सोनू उर्फ माइकल (33) पुत्र मोहनलाल कुमावत के रूप में हुई है। मृतक के भाई मनीष कुमार ने बताया कि रविवार रात करीब 10 बजे परिवार के सदस्य घर में सो रहे थे। इसी दौरान कस्बे के राणी शक्ति मंदिर के पास रहने वाला सतीश जाट (42) पुत्र प्रताप सिंह घर के मुख्य दरवाज के ऊपर से कूदकर घर में घुस गया तथा सीधे उस कमरे में पहुंचा, जहां राजेश सो रहा था। उसने धारदार चाकू से राजेश पर ताबड़तोड़ वार किए। आवाज सुनकर परिजन जाग गए और आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपी मुख्य गेट फांदकर भागने का प्रयास कर रहा था मगर परिजनों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दे दी।

हत्या का मामला दर्ज, परिजनों को सौंपा शव

सूचना पर पहुंची थानाधिकारी अलका बिश्नोई ने आरोपी तथा गंभीर घायल राजेश को अस्पताल में भर्ती करवाया। राजेश की हालत गंभीर होने पर उसे झुंझुनूं रेफर किया, मगर रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। थानाधिकारी ने बताया कि सोमवार को पुलिस टीम ने बीडीके अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इस संबंध में मृतक राजेश के परिजनों ने आरोपी सतीश के खिलाफ घर में घुसकर चाकू से हमला कर हत्या करने का मामला दर्ज करवाया है।

आरोपी की हालत गंभीर

थानाधिकारी ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए सोमवार सुबह चिड़ावा सीओ गौरव गुर्जर के नेतृत्व में घटनास्थल का बारीकि से निरीक्षण किया गया तथा एफएसएल टीम ने भी मौका निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। थानाधिकारी ने बताया कि हमलावर सतीश का कस्बे के एक निजी अस्पताल में पुलिस कस्टडी में उपचार चल रहा है। मगर उस की हालत गंभीर होने के कारण उसे हायर अस्पताल के लिए रेफर करवाया है। आरोपी मेडिकल ठीक होने पर गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी।

मृतक रह रहा था लिव इन में

जानकारी के अनुसार हमलावर आरोपी सतीश ड्राइवर है। उसने पश्चिमी बंगाल निवासी सरस्वती नाम की महिला से करीब दस वर्ष पूर्व विवाह किया था। सरस्वती तथा सतीश के दस वर्ष का एक बेटा तथा चार वर्ष की बेटी है। पुलिस के अनुसार करीब छह माह पहले सरस्वती सतीश के घर से गायब हो गई थी। सतीश ने इसकी पुलिस में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बाद सरस्वती राजेश के साथ लिव इन में रह रही थी। राजेश राज मिस्त्री का काम करता था।

नाना-नानी को बताने वाले थे मां के प्रेम संबंध का राज, बड़े बेटे और प्रेमी के साथ मिलकर कर दी जुड़वा बेटों की हत्या

ये भी पढ़ें
Bharatpur Twin Brothers Murder

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Oct 2026, 10:39 AM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Rajasthan Crime: दूसरे युवक के साथ लिव-इन में रह रही थी पत्नी, 6 महीने बाद पति ने कर दी महिला के प्रेमी की हत्या

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Politics: चुनावी सभा में बोले राजस्थान के कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार- छोरा की सगाई करवा दूंगा

mla sharvan choudhary
झुंझुनू

Rajasthan Panchayat Election: BJP में भी परिवारवाद! पूर्व सांसदों की तीन बहुओं को टिकट- अब चुनाव मैदान में

Rajasthan Jhunjhunu Politics
झुंझुनू

झुंझुनूं धीर सिंह हत्याकांड में बड़ा अपडेट, उम्रकैद की सजा काट रहा खुली जेल से फरार कातिल 10 साल बाद अरेस्ट

jhunjhunu murder case
झुंझुनू

हरियाणा से राजस्थान पहुंच रही सस्ती शराब, पंचायत चुनाव से पहले झुंझुनूं के सीमावर्ती गांवों में क्यों बढ़ा तस्करी का डर?

jhunjhunu haryana border illegal liquor
झुंझुनू

Rajasthan: पंचायत चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई, सरपंच पर जानलेवा हमले का इनामी गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा मिला

jhunjhunu crime
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.