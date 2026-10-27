Rajasthan Crime: दूसरे युवक के साथ लिव-इन में रह रही थी पत्नी, 6 महीने बाद पति ने कर दी महिला के प्रेमी की हत्या

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान राजेश कुमावत उर्फ सोनू उर्फ माइकल (33) पुत्र मोहनलाल कुमावत के रूप में हुई है। मृतक के भाई मनीष कुमार ने बताया कि रविवार रात करीब 10 बजे परिवार के सदस्य घर में सो रहे थे। इसी दौरान कस्बे के राणी शक्ति मंदिर के पास रहने वाला सतीश जाट (42) पुत्र प्रताप सिंह घर के मुख्य दरवाज के ऊपर से कूदकर घर में घुस गया तथा सीधे उस कमरे में पहुंचा, जहां राजेश सो रहा था। उसने धारदार चाकू से राजेश पर ताबड़तोड़ वार किए। आवाज सुनकर परिजन जाग गए और आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपी मुख्य गेट फांदकर भागने का प्रयास कर रहा था मगर परिजनों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दे दी।