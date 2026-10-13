झुंझुनूं धीर सिंह हत्याकांड में बड़ा अपडेट, उम्रकैद की सजा काट रहा खुली जेल से फरार कातिल 10 साल बाद अरेस्ट

झुंझुनूं: हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काटते हुए खुली जेल से फरार हुआ देवी सिंह करीब 10 साल 4 महीने बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा। झुंझुनूं की खुली जेल से 14 जून 2016 को फरार होने के बाद वह बेंगलुरु की एक पेपर मिल में मजदूरी कर रहा था। इस दौरान वह परिवार के संपर्क में भी बना रहा, लेकिन पुलिस को उसका सुराग नहीं मिला। गांव महनसर आने की सूचना मिलने पर झुंझुनूं कोतवाली और बिसाऊ थाना पुलिस ने तलाश शुरू की। पुलिस ने उसे बिसाऊ बस स्टैंड से पकड़ लिया।