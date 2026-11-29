झुंझुनूं। राजस्थान के झुंझुनूं जिले में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही एक युवती को दिनदहाड़े जबरन उठाकर ले जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवती के परिजन सरपंच सहित 35 से 40 लोगों और 8 से 10 महिलाओं के साथ उसके लिव-इन पार्टनर के घर पहुंचे। वहां युवक और उसके परिवार के साथ मारपीट की गई। इसके बाद युवती को घर से घसीटते हुए बाहर लाए और जबरन गाड़ी में डालकर ले गए। बीच-बचाव करने आई युवक की मां के साथ भी मारपीट की गई और उनका मंगलसूत्र छीनने का आरोप है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी युवती को लेकर जा चुके थे।