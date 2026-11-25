जिला प्रमुख चुनाव के लिए बुधवार को जिला परिषद में मतदान हुआ। कांग्रेस ने वार्ड नंबर 16 से निर्वाचित कोमल भंवरिया को प्रत्याशी बनाया था, जबकि भाजपा ने वार्ड नंबर 5 से सदस्य हर्षिनी कुल्हरी को मैदान में उतारा। दोनों प्रत्याशियों के नामांकन जांच में सही पाए जाने के बाद मुकाबला इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच रहा। कांग्रेस प्रत्याशी कोमल भंवरिया को 28 मत तथा भारतीय जनता पार्टी की हर्षिनी कुल्हरी को 12 मत मिले। वहीं एक मत निरस्त हुआ। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया था। मतदान के बाद मतगणना में कोमल भंवरिया को विजेता घोषित किया गया।