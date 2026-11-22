बगड़ थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि केहरपुरा खुर्द निवासी राजू ने 13 नवंबर को रिपोर्ट दी थी कि उसका भांजा सुनील कुमार पुत्र हरिशंकर निवासी पोषाणा 11 नवंबर को घर से गाय लाने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। इस पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू की। तलाश के दौरान 16 नवंबर को भड़ौंदा खुर्द स्थित काटली नदी में सुनील का शव मिला। मामला हत्या का सामने आने पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू की।