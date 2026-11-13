Rajasthan Accident: शोक सभा में जा रहे परिवारों की 2 पिकअप में आमने-सामने की भिड़ंत, 3 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल

हादसे में घायल एक व्यक्ति ने बताया कि सड़क किनारे एक किसान कड़बी की कटाई करवा रहा था। इस दौरान वहां से काफी धूल उड़ रही थी, जिससे सड़क पर सामने का दृश्य साफ दिखाई नहीं दे रहा था। धूल के कारण दोनों पिकअप चालकों को एक-दूसरे का वाहन नजर नहीं आया और दोनों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि एक पिकअप पलट गई और उसमें सवार लोग घायल हो गए।