राजस्थान: शेखावाटी घूमने आई महिला पर्यटक की अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

मुकुंदगढ़ (झुंझुनूं): शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियों और पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने आई एक विदेशी महिला पर्यटक की शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतका की पहचान रोमानिया निवासी कोरिना इएकोब (70) के रूप में हुई है। वह 4 नवंबर को 32 सदस्यीय विदेशी पर्यटकों के दल के साथ भारत आई थीं। शनिवार सुबह अचानक सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और घबराहट होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है।