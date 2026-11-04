4 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

झुंझुनू

Rajasthan News: 8 चिताएं जलीं, पीछे रह गईं तो बस परिवारों की सिसकियां और उम्रभर का दर्द; 2 गांवों में मातम

छापोली और मंडावरा के आठ परिवारों के लिए सोमवार का दिन ऐसी त्रासदी लेकर आया, जिसका दर्द शायद जिंदगीभर कम नहीं होगा। कहीं मां की गोद सूनी हो गई तो कहीं बूढ़े माता-पिता का सहारा छिन गया।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

झुंझुनू

image

Anil Prajapat

Updated: 4 Nov 2026, 2:50 PM IST

Mandawara Tragedy

घटना स्थल पर मौजूद लोग। पत्रिका फाइल फोटो

झुंझुनूं। छापोली और मंडावरा के आठ परिवारों के लिए सोमवार का दिन ऐसी त्रासदी लेकर आया, जिसका दर्द शायद जिंदगीभर कम नहीं होगा। कहीं मां की गोद सूनी हो गई तो कहीं बूढ़े माता-पिता का सहारा छिन गया। किसी मासूम के सिर से पिता का साया उठ गया तो किसी बहन ने अपना भाई खो दिया। निर्माणाधीन सड़क पर करंट ने आठ मजदूरों की जिंदगी छीन ली। बुधवार को हादसे के तीसरे दिन भी दोनों गांवों में मातम पसरा हुआ है। घरों में अपनों को खोने का गम था और गांव की गलियों में पसरी खामोशी हादसे की भयावहता बयां कर रही है। आठों मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन पीछे छूट गए परिवारों का दुख हर किसी को भावुक कर रहा था। हालात ऐसे रहे कि दोनों गांवों में एक दिन तो चूल्हे तक नहीं जले।

हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए डिस्कॉम ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। मृतकों के परिवारों और घायलों को मुआवजा दिलाने के साथ ही हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। डिस्कॉम के एसई रवींद्र खींचड़ ने बताया कि मृतकों के परिवारों को निर्धारित मुआवजा देने के लिए कमेटी का गठन कर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग का प्रयास है कि एक सप्ताह के भीतर प्रभावित परिवारों को मुआवजा दे दिया जाए। हालांकि, आर्थिक सहायता से प्रभावित परिवारों को कुछ संबल मिल सकता है, लेकिन अपनों को खोने का दर्द किसी मुआवजे से कम नहीं हो सकता।

पांच साल से सड़क की मांग, अनुमति नहीं मिली तो जनसहयोग से शुरू कराया निर्माण

छापोली में हुए हादसे ने सड़क निर्माण और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां धार्मिक आस्था का केंद्र कदमकुंड स्टेट हाईवे से करीब एक किलोमीटर अंदर स्थित है। श्रद्धालुओं की आवाजाही के चलते ग्रामीण लंबे समय से यहां तक सड़क बनाने की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों के अनुसार, वन विभाग की जमीन होने के कारण सड़क निर्माण की अनुमति नहीं मिल पा रही थी। करीब पांच साल से चली आ रही मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने जनसहयोग से राशि जुटाकर सड़क बनाने का निर्णय किया। निर्माण कार्य आरसीसी का काम करने वाले ठेकेदार को सौंपा गया था। सवाल यह है कि यदि सड़क निर्माण के लिए जरूरी अनुमति और विभागीय समन्वय समय पर हो जाता, तो क्या निर्माण से पहले बिजली के तारों और मशीनों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर समुचित इंतजाम किए जा सकते थे? हादसे के बाद इन पहलुओं की जांच जरूरी हो गई है।

जिस गांव में हुई 8 लोगों की मौत, वहां न सड़क… न मोबाइल नेटवर्क; CM से बात करने मंत्री को स्टेट हाईवे तक जाना पड़ा

ये भी पढ़ें
Jhunjhunu Road Accident

मशीन को बचाने की कोशिश में गई आठ मजदूरों की जान

जानकारी के अनुसार सड़क निर्माण का काम कुछ दिनों से बंद था और सोमवार को दोबारा शुरू हुआ था। सड़क पर रोडी-कंकरीट मिलाने के लिए मिक्सर मशीन लाई गई थी। मशीन के पास एक दर्जन से अधिक लोग मौजूद थे। इसी दौरान ढलान के कारण मशीन खिसकने लगी। मजदूरों ने दौड़कर उसे रोकने का प्रयास किया। मशीन का संतुलन बिगड़ने से सभी का ध्यान उसे संभालने पर केंद्रित हो गया। इसी बीच मशीन का लिफ्ट वाला हिस्सा ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन के संपर्क में आ गया और करंट फैल गया। इस हादसे में आठ लोगों की जान चली गई और पांच घायल हो गए। एक ही घटना ने कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। हादसे की परिस्थितियों को देखते हुए निर्माण स्थल पर बिजली लाइन की स्थिति, मशीन की सुरक्षित आवाजाही और कार्यस्थल पर बरती गई सावधानियों की जांच महत्वपूर्ण है।

डिस्कॉम का दावा-तय ऊंचाई पर थे तार, फिर भी होगी जांच

बिजली के तारों की ऊंचाई को लेकर उठ रहे सवालों पर एसई रवींद्र खींचड़ ने कहा कि विभाग के अनुसार बिजली की लाइन के तार निर्धारित मानकों के मुताबिक ऊंचाई पर थे। सड़क निर्माण शुरू करने से पहले विभाग को इसकी सूचना नहीं दी गई थी। उनका कहना है कि यदि विभाग को सड़क निर्माण की जानकारी दी जाती तो तारों को और ऊंचाई पर करने की व्यवस्था की जा सकती थी। उन्होंने बताया कि सड़क बनने से रास्ते का स्तर बढ़ने के कारण तारों और सड़क के बीच की ऊंचाई का अंतर कम हो गया होगा। इसके बावजूद पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। डिस्कॉम की ओर से समय-समय पर बिजली लाइनों का रखरखाव किए जाने की बात भी कही गई है। अब जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि हादसे के लिए कौन-कौन से कारण जिम्मेदार रहे और संबंधित विभागों तथा निर्माण कार्य से जुड़े लोगों की ओर से सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए थे।

सवालों के घेरे में विभागीय समन्वय और सुरक्षा व्यवस्था

हादसे के बाद सड़क निर्माण की अनुमति, बिजली लाइन की स्थिति और निर्माण स्थल पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों को पांच साल तक सड़क के लिए इंतजार करना पड़ा। अनुमति नहीं मिलने पर उन्होंने जनसहयोग से निर्माण शुरू कराया। ऐसे में यह जांच जरूरी है कि निर्माण के दौरान संबंधित विभागों के बीच समन्वय क्यों नहीं हुआ और बिजली लाइन के नीचे भारी मशीन के संचालन से पहले जोखिम का आकलन किया गया था या नहीं। फिलहाल आठ परिवार अपनों को खोने के असहनीय दुख से गुजर रहे हैं। मुआवजे की प्रक्रिया और जांच अपनी जगह है, लेकिन छापोली और मंडावरा के इन घरों में जो खालीपन आया है उसे भर पाना संभव नहीं है।

कैसे हुआ झुंझुनूं हादसा? ठेकेदार भी नहीं बचा जीवित, धक्का देकर मशीन ले जा रहे थे ग्रामीण

ये भी पढ़ें
jhunjhunu news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

4 Nov 2026, 2:50 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Rajasthan News: 8 चिताएं जलीं, पीछे रह गईं तो बस परिवारों की सिसकियां और उम्रभर का दर्द; 2 गांवों में मातम

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

जिस गांव में हुई 8 लोगों की मौत, वहां न सड़क… न मोबाइल नेटवर्क; CM से बात करने मंत्री को स्टेट हाईवे तक जाना पड़ा

Jhunjhunu Road Accident
झुंझुनू

झुंझुनूं हादसा : पोस्टमार्टम के बाद एक साथ बाहर निकले 8 शव, अपनों की लाश देख फूट-फूटकर रोए परिजन

Jhunjhunu death
झुंझुनू

झुंझुनूं हादसा : 15-15 लाख व संविदा पर नौकरी का एलान, मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दिए जांच के आदेश, ये रहे हादसे के संभावित कारण

jhunjhunu chhapoli electric shock 8 dead kharra big announcement update
झुंझुनू

कैसे हुआ झुंझुनूं हादसा? ठेकेदार भी नहीं बचा जीवित, धक्का देकर मशीन ले जा रहे थे ग्रामीण

jhunjhunu news
झुंझुनू

Rajasthan : झुंझुनूं हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की

jhunjhunu die electric shock pm modi announces ex-gratia rs 2 lakh each
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.