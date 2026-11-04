Rajasthan News: 8 चिताएं जलीं, पीछे रह गईं तो बस परिवारों की सिसकियां और उम्रभर का दर्द; 2 गांवों में मातम

बिजली के तारों की ऊंचाई को लेकर उठ रहे सवालों पर एसई रवींद्र खींचड़ ने कहा कि विभाग के अनुसार बिजली की लाइन के तार निर्धारित मानकों के मुताबिक ऊंचाई पर थे। सड़क निर्माण शुरू करने से पहले विभाग को इसकी सूचना नहीं दी गई थी। उनका कहना है कि यदि विभाग को सड़क निर्माण की जानकारी दी जाती तो तारों को और ऊंचाई पर करने की व्यवस्था की जा सकती थी। उन्होंने बताया कि सड़क बनने से रास्ते का स्तर बढ़ने के कारण तारों और सड़क के बीच की ऊंचाई का अंतर कम हो गया होगा। इसके बावजूद पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। डिस्कॉम की ओर से समय-समय पर बिजली लाइनों का रखरखाव किए जाने की बात भी कही गई है। अब जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि हादसे के लिए कौन-कौन से कारण जिम्मेदार रहे और संबंधित विभागों तथा निर्माण कार्य से जुड़े लोगों की ओर से सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए थे।