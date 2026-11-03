झुंझुनूं हादसा : पोस्टमार्टम के बाद एक साथ बाहर निकले 8 शव, अपनों की लाश देख फूट-फूटकर रोए परिजन

झुंझुनूं। दीपावली की खुशियों से पहले आठ घरों में ऐसा अंधेरा छाया कि अब वहां कभी उजाला नहीं होगा। जिन घरों में त्योहार की तैयारियां होनी थीं, वहां अपनों के शव पहुंचने का इंतजार था। किसी मां ने अपना जवान बेटा खोया तो किसी पत्नी का सुहाग उजड़ गया। किसी पिता के बुढ़ापे का सहारा छिन गया तो किसी परिवार के बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। सोमवार सुबह छापोली के कदम कुंड मार्ग पर हुए भीषण हादसे में आठ श्रमिकों की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। हादसे के बाद जब उदयपुरवाटी सीएचसी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हुई और एक साथ आठ शव मोर्चरी से बाहर निकले तो वहां मौजूद लोगों की आंखें छलक पड़ीं। हर तरफ सिसकियां थीं और अपनों को खोने का दर्द था।