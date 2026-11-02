कैसे हुआ झुंझुनूं हादसा? ठेकेदार भी नहीं बचा जीवित, धक्का देकर मशीन ले जा रहे थे ग्रामीण

छापोली गांव में हुए इस हादसे की कहानी सिर्फ आठ मौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे ग्रामीणों की मेहनत, आपसी सहयोग और एक अधूरे रास्ते को पूरा करने की कोशिश से भी जुड़ी है। ग्रामीणों के मुताबिक, तीर्थस्थल कदम कुंड जाने वाला रास्ता लंबे समय से खराब था। गांव के लोगों ने सरकारी मदद का इंतजार करने के बजाय आपस में चंदा इकट्ठा कर सीसी सड़क बनवाने का फैसला किया। करीब तीन-चार महीने से निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन बीच-बीच में रुक जाता था। सोमवार को भी काम दोबारा शुरू हुआ था। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार विष्णु सैनी से हाथ जोड़कर काम शुरू करवाया था।