Rajasthan: काली एसयूवी ने बाइक सवार युवकों को रौंदा, 2 की घटनास्थल पर हुई मौत, एक की हालत नाजुक

हादसे के बाद ग्रामीणों ने मंड्रेला मार्ग पर सड़क के बीच बैठकर जाम लगा दिया। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। ग्रामीणों ने हादसे के जिम्मेदार चालक को तत्काल गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंचे चिड़ावा थाना प्रभारी लक्ष्मीचंद वर्मा ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। चिड़ावा पालिकाध्यक्ष सुमित्रा सैनी, ओबीसी आयोग के सदस्य पवन मावंडिया और सैनी समाज संस्था के जिलाध्यक्ष राजेश सैनी ने भी पुलिस अधिकारियों से आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप था कि हादसे के बाद थार में सवार लोग मौके से भाग गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वाहन में शराब की बोतलें थीं और चालक नशे में था। इन आरोपों की पुलिस स्तर पर पुष्टि होना बाकी है।