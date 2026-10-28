28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

झुंझुनू

Rajasthan: काली एसयूवी ने बाइक सवार युवकों को रौंदा, 2 की घटनास्थल पर हुई मौत, एक की हालत नाजुक

झुंझुनूं जिले के चिड़ावा-मंड्रेला मार्ग पर काली एसयूवी की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर घायल जयपुर रेफर किया गया है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग की। करीब दो घंटे तक चले हंगामे के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच तनाव बढ़ गया और पुलिस वाहन पर पथराव हुआ।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

झुंझुनू

image

Kamal Mishra

Updated: 28 Oct 2026, 10:58 PM IST

jhunjhunu accident

Jhunjhunu Accident: हादसे के बाद मौके पर जुटी भीड़ (फोटो-पत्रिका)

झुंझुनूं। चिड़ावा-मंड्रेला मार्ग पर कोपरिया कुआं के पास मंगलवार रात एसयूवी की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। करीब दो घंटे तक समझाइश के बावजूद ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच तनाव की स्थिति बनी रही। बाद में आक्रोशित लोगों ने पुलिस के वाहन पर पथराव कर दिया। स्थिति को देखते हुए जिले से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर बुलाया गया।

जानकारी के अनुसार, सुलताना का बास निवासी राजेश सैनी पुत्र महेंद्र सैनी, ओमप्रकाश सैनी पुत्र इंद्र सिंह सैनी और अशोक पुत्र रामकुमार मोटरसाइकिल पर सवार होकर सुलताना का बास से कोपरिया कुआं की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही काली एसयूवी ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद अनियंत्रित थार सड़क से उतरकर खेतों में काफी दूर तक चली गई। दुर्घटना में बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं थार को भी नुकसान पहुंचा है।

अस्पताल में दो को मृत घोषित किया

हादसे के बाद घायलों को निजी वाहन की मदद से बाइपास स्थित निजी अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद राजेश सैनी और ओमप्रकाश सैनी को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल अशोक को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव चिड़ावा उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए।

राजस्थान के 33 जिलों में अर्णब तूफान का अलर्ट: कई जिलों में तेज बारिश की संभावना, 29-30 अक्टूबर को दिखेगा बड़ा असर

ये भी पढ़ें
weather alert

परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़

हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया। राजेश सैनी खेती-बाड़ी करते थे। उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी हैं। वहीं, ओमप्रकाश सैनी मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। अचानक हुई इस घटना से सुलताना का बास सहित आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े ग्रामीण

हादसे के बाद ग्रामीणों ने मंड्रेला मार्ग पर सड़क के बीच बैठकर जाम लगा दिया। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। ग्रामीणों ने हादसे के जिम्मेदार चालक को तत्काल गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंचे चिड़ावा थाना प्रभारी लक्ष्मीचंद वर्मा ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। चिड़ावा पालिकाध्यक्ष सुमित्रा सैनी, ओबीसी आयोग के सदस्य पवन मावंडिया और सैनी समाज संस्था के जिलाध्यक्ष राजेश सैनी ने भी पुलिस अधिकारियों से आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप था कि हादसे के बाद थार में सवार लोग मौके से भाग गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वाहन में शराब की बोतलें थीं और चालक नशे में था। इन आरोपों की पुलिस स्तर पर पुष्टि होना बाकी है।

समझाइश के बाद भी नहीं माने ग्रामीण, पुलिस वाहन पर पथराव

पुलिस ने करीब दो घंटे तक ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन उनका आक्रोश कम नहीं हुआ। ग्रामीण लगातार नारेबाजी करते रहे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग दोहराते रहे। इसी दौरान पुलिस के वाहन लौटने लगे तो आक्रोशित लोगों ने चलती गाड़ी पर पत्थर फेंके। इसके बाद पुलिसकर्मी अपने दोनों वाहनों को लेकर वहां से निकल गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिले से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि हादसे में शामिल गाड़ी भाजपा नेता की है और उनका बेटा चला रहा था। इसको लेकर ग्रामीणों ने संबंधित जनप्रतिनिधि के खिलाफ भी नारेबाजी की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हादसे के कारणों, चालक की भूमिका और ग्रामीणों की ओर से लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

यह वीडियो भी देखें :

Rajasthan: महिला से अफेयर के शक में दो युवकों का किडनैप, जंगल में निर्वस्त्र कर करवाया डांस; 2 आरोपी गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
dungarpur kidnapping case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2026, 10:58 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Rajasthan: काली एसयूवी ने बाइक सवार युवकों को रौंदा, 2 की घटनास्थल पर हुई मौत, एक की हालत नाजुक

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: दूसरे युवक के साथ लिव-इन में रह रही थी पत्नी, 6 महीने बाद पति ने कर दी महिला के प्रेमी की हत्या

Pilani Murder Case
झुंझुनू

Rajasthan Politics: चुनावी सभा में बोले राजस्थान के कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार- छोरा की सगाई करवा दूंगा

mla sharvan choudhary
झुंझुनू

Rajasthan Panchayat Election: BJP में भी परिवारवाद! पूर्व सांसदों की तीन बहुओं को टिकट- अब चुनाव मैदान में

Rajasthan Jhunjhunu Politics
झुंझुनू

झुंझुनूं धीर सिंह हत्याकांड में बड़ा अपडेट, उम्रकैद की सजा काट रहा खुली जेल से फरार कातिल 10 साल बाद अरेस्ट

jhunjhunu murder case
झुंझुनू

हरियाणा से राजस्थान पहुंच रही सस्ती शराब, पंचायत चुनाव से पहले झुंझुनूं के सीमावर्ती गांवों में क्यों बढ़ा तस्करी का डर?

jhunjhunu haryana border illegal liquor
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.