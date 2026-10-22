Rajasthan Politics: चुनावी सभा में बोले राजस्थान के कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार- छोरा की सगाई करवा दूंगा

Rajasthan Panchayat Chunav 2026: झुंझुनूं/बुहाना। चुनावी सभाओं में नेता आमतौर पर सड़क, पानी, बिजली और अन्य विकास कार्यों के वादे करते हैं। लेकिन सूरजगढ़ से कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार का एक अलग ही अंदाज इन दिनों चर्चा में है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में विधायक कथित तौर पर छोरा की सगाई करवा दूंगा कहते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक ग्रामीण इलाके में आयोजित चुनावी सभा का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार विधायक श्रवण कुमार एक प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे थे।