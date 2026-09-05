‘कोई कुंवारा नहीं रहेगा’, राजस्थान में निकाय चुनाव के बीच बीजेपी के पूर्व विधायक रामलाल शर्मा का बयान वायरल

बता दें कि पिछले साल 43 वर्षीय एक युवक ने शादी न होने से परेशान होकर पूर्व विधायक रामलाल शर्मा को पत्र लिखकर शादी करवाने की गुहार लगाई थी। जिसमें चौमूं के चितवाड़ी निवासी कैलाश शर्मा ने कहा था कि आपका सोशल मीडिया पर बयान देखा था, जिसमें आप 40 वर्ष की उम्र वाले अविवाहित युवाओं की शादी कराने की बात कर रहे थे। मेरी उम्र 43 साल है, लेकिन अब तक मेरी शादी नहीं हुई है। कृपया मेरी शादी करवाने की कृपा करें। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा के हाल ही में दिए बयान को इसी से जोड़कर ही देखा जा रहा है।