Rajasthan Politics : ‘मुख्यमंत्री जी… जवाब दो’, CM भजनलाल के ‘रोड शो’ से पहले Ex CM अशोक गहलोत के 6 तीखे सवाल

राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव 2026 की तारीखें करीब आते ही राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर बहुत तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने स्टार प्रचारकों और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जरिए बड़े शहरों में धुआंधार रोड शो आयोजित किए जाने की रणनीति के बीच, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गहलोत ने मुख्यमंत्री के रोड शो से ठीक पहले जनता से जुड़े 6 बेहद गंभीर और जमीनी सवाल दागते हुए आरोप लगाया है कि अगर मौजूदा सरकार ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में धरातल पर काम किया होता तो आज उन्हें पूरा सरकारी तंत्र और दूसरे राज्यों के नेताओं को मैदान में उतारने की जरूरत ही नहीं पड़ती।