पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख: बच्चा-बच्चा कृष्ण हो!

सृष्टि विस्तार के लिये ब्रह्मबीज पंचाग्नि में से गुजरता है। पांचवा जन्म स्थूल शरीर रूप होता है। 'अन्नाद भवन्ति भूतानि' ।।3/14।। पृथ्वी की योनि में वर्षा से गर्भ धारण करती है पृथ्वी। अन्न की आहुति से ब्रह्म शुक्र में पहुंचता है। शुक्राहुति से पुरुषदेह छोड़कर माता के गर्भ में पहुंचता है। मुख्य बात यह है कि यह बीज ही कृष्ण है, जिसे गर्भ में नया शरीर धारण करना है। माता का शरीर चलता-फिरता मन्दिर बन जाता है। ब्रह्म का माता की देह में आने-जाने का द्वार भी देहातीत है। माता अपनी स्थूल देह से नई देह का निर्माण करती है। माता की देह का-मन का निर्माण अन्न से होता है। अन्न ब्रह्म तथा शब्द-ब्रह्म ही ब्रह्मदेह-चेतना का विकास करते हैं। माता की सूक्ष्म देह प्राणमयी होती है। मां की भावनाओं के स्पंदन बातों से, लोरियों से शिशुमन का निर्माण करते हैं।