शरीर ही ब्रह्माण्ड: ब्रह्म के अवतरण में देवयोग

गर्भधारण प्रक्रिया में चन्द्रमा का सीधा संबंध होता है। सौम्यता, पोषण और मानसिक शक्ति के कारक चन्द्रमा की कलाओं का संभूति और विनाश भाव सृष्टि के सतत चक्र को दर्शाता है। संभूति सृजन, पोषण और ऊर्जा का आरोहण काल है, जबकि विनाश विश्राम, आत्मनिरीक्षण और अगले सृजन के लिए ऊर्जा-संचय का काल है। चन्द्रमा मन का स्वामी है। स्त्रियों का ऋतुकाल 28 दिन की अवधि का होता है। चन्द्रमा का माह भी 28 दिन का होता है। चान्द्रमास में 28 रात्रियों में 28 बार चांद्ररस का आगमन होता है। पुरुष-शुक्र में उन 28 चान्द्ररसों का सह-पिंड बनता है। इसी से प्रजनन चक्र संचालित होता है। जिस प्रकार चन्द्रमा समुद्र में ज्वार उत्पन्न करता है, उसी प्रकार चान्द्र ऊर्जा मानव-मन और शरीर पर भी प्रभाव डालती है। शुभ चन्द्र स्थिति में किया गया गर्भाधान उच्च कोटि के जीव को आकर्षित करने में सहायक बनता है। यदि चन्द्रमा बलवान है और वह शुभ नक्षत्रों के द्वारा देखा जा रहा है तो यह एक स्वस्थ और तेजस्वी संतान का संकेत है। इसके विपरीत पीडि़त चान्द्र अवस्था शिशु के खराब स्वास्थ्य का कारण बन जाता है। नारद पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा अनिष्टकारी हो सकता है, अत: इस काल में गर्भाधान वर्जित माना गया है।