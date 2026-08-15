शरीर ही ब्रह्माण्ड : शिशु ही भगवान

अधिदेव-अधिभूत और अध्यात्म तीनों संस्थाओं में यह यज्ञ होता है। प्राकृतिक सौर संवत्सर यज्ञ के अनुकरण पर किए गए आध्यात्मिक यज्ञ में माता-पिता के दाम्पत्य भाव से संतति रूप अपूर्व की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म को पृथ्वी लोक तक लाने का भगीरथ प्रयास 'भग’ के बिना संभव नहीं है। यह भग भी प्रत्येक लोक में सृजन-भूमि बनता है। इसी कारण पंचाग्नि विद्या में जीव के स्थूल रूप में आने की क्रमिक यात्रा में सोम रूप ब्रह्म बीज सावित्र्याग्नि, पर्जन्याग्नि, भूताग्नि, जठराग्नि और योषाग्नि में आहुत होता हुआ पुरुष रूप में परिणत हो जाता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि स्त्री यज्ञ की वेदी है। उसकी योनि ही यज्ञ की अग्नि है—योषा वै यज्ञस्य वेदि:। तस्या उपस्थ एव यज्ञस्याग्नि:। यज्ञिय वेदी और अग्निकुण्ड भूत यह भग सृजन का स्रोत है।