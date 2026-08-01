शरीर ही ब्रह्माण्ड: आत्मप्रकाश ही भगवत्ता

अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व एवं वशित्व इन आठ सिद्धियों की समष्टि ही ऐश्वर्य भग है। यदि किसी मनुष्य में ये शक्तियां जन्मकाल से ही विद्यमान रहती हैं तो उसे ईश्वर कहा जाता है। अथवा यदि किसी ने योगक्रियाविशेष से ये सिद्धियां प्राप्त की हैं तो उसे योगी कहा जाता है। यक्ष-राक्षस-पिशाच-गन्धर्व-पितर-ऐन्द्र-प्राजापत्य-ब्राह्म इन आठों योनियों में जन्मकाल से ही ये सिद्धियां विद्यमान रहती हैं। वस्तुतः इन आठों का संबंध ईश्वर संस्था से है। रसब्रह्म है तथा बल माया है। बल तत्त्व आत्मा व वित्त भेद से दो प्रकार का है। आत्मबल स्वतंत्र और वित्तबल आश्रित धर्म है। आत्मबल ऐश्वर्य है तो वित्त बल श्री है। ईश्वर सभी आए हुए जड़-चेतन भूतों में विद्यमान है - यही ज्ञान अणिमा है। इसी अणिमाभाव में आया हुआ ईश्वर का महाविश्व रूप में परिणत होना ही भूमाभाव है। उसी ईश्वर ने संसारस्थ समस्त जीवों को अपनी सीमा में धारण किया है, अत: यही उसका प्राप्तिभाव है। सभी के बाहर-भीतर स्वतंत्र रूप से यथेच्छ विहार भाव के कारण उसका प्राकाम्य भाव स्पष्ट है। वही अन्तर्यामी सबका शास्ता है, यही उसका ईशित्व है। सभी उसी सूत्रात्मा से बंधे हैं अत: क्रिया से सबको अपना वशवर्ती बनाए रखना ही उसका वशित्व है।

प्राकृतिक नित्य नियमों की समष्टि ही धर्म है। जिस व्यक्ति की जन्मकाल से ही धर्म की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, वह अपने समस्त जीवन की क्रियाओं को धर्मानुसार ही करता है। ऐसी स्वाभाविक प्रवृत्ति ही भग कहलाती है। जब तक धर्म रक्षा है, तभी तक धर्मी की स्वरूप रक्षा है। परित्यक्त धर्म, धर्मी का विनाश कर देता है।

चन्द्रमा के तीन मनोता हैं - रेत, श्रद्धा व यश। चान्द्र प्राण होने से यश सौम्य प्राण है। जिस प्राणी के अध्यात्म में चान्द्रयश प्रतिष्ठित रहता है, वही लोक में यशस्वी होता है, जिसमें यश प्राण नहीं होता, वह यश प्राप्ति साधक कर्मों को करता हुआ भी अपयश का ही भागी बनता है। श्री नामक भग पृथ्वी के साथ जुड़ा है। शरीर कान्ति ही श्री है। शरीर का उपादान पृथ्वी है।

इन छहों भगों में से धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की विकास भूमि सूर्य है। यश एवं श्री का संबंध परमेष्ठी मण्डल से है। अध्यात्म के अनुसार श्री का संबंध स्थूल शरीर से तथा यश का संबंध मन से है। शेष चारों बुद्धि से सम्बद्ध हैं। पृथ्वी-स्थूल शरीर का, चन्द्रमा मन का तथा सूर्य बुद्धि का प्रभव (उद्भव स्थान) है। सौरी बुद्धि में अमृत व मृत्यु दोनों तत्त्वों की प्रतिष्ठा होने से धर्म, ज्ञान-वैराग्य व ऐश्वर्य चारों भग भाव सृष्टि व मुक्ति दोनों की प्राप्ति में सहायक बनते हैं, जबकि यश एवं श्री मर्त्य सृष्टि में ही जुड़े हैं। गीता में धर्म, ज्ञान-वैराग्य एवं बुद्धि का ही योग दृष्टि से निरूपण किया गया है क्योंकि ये चारों जहां सृष्टि में आवश्यक हैं, वही मुक्ति-प्राप्ति में भी इनकी महनीय भूमिका है।