प्रसंगवश: बस्तर रेजिमेंट के लिए पहल स्वागतयोग्य

बस्तर के लोगों और युवाओं के साहस से पूरा देश वाकिफ है। वामपंथी उग्रवाद और नक्सल हिंसा से करीब चार दशक तक पूरा बस्तर अंचल पीड़ित रहा है। इन चार दशकों में वहां के लोगों ने विषम परिस्थितियों का पूरे साहस के साथ सामना किया। वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद के खिलाफ वहां के युवा मोर्चा लेते रहे। आज अगर बस्तर नक्सल मुक्त हुआ है तो नक्सलमुक्ति की इस लड़ाई में जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) और बस्तर बटालियन का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने सुरक्षाबलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा दिया है। बस्तर की मिट्टी में रचे-बसे इस साहस व युद्ध कौशल को अब एक और नई दिशा व पहचान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि बस्तर के युवा अभी सेना में अपनी सेवाएं नहीं दे रहे, वे अग्निवीर सहित विभिन्न सैन्य इकाइयों के माध्यम से देश की सेवा कर रहे हैं। अगर उनके अनुभव और युद्ध कौशल को बस्तर रेजिमेंट के रूप में पहचान मिल जाए तो नक्सल मुक्त बस्तर नया अध्याय लिख सकता है।