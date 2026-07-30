प्रेमचंद साहित्य के साथ कितना न्याय कर पाया हिंदी सिनेमा?



अपनी अगली फिल्म के लिए कृष्ण चौपड़ा ने एक बार पुनः प्रेमचंद का उपन्यास "गबन" चुना। इसी नाम से बनना आरंभ हुई इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही कृष्ण चौपड़ा का निधन हो गया। बाद में यह फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी ने पूरी की। गबन उस मध्यमवर्गीय समाज के जीवन को चित्रित करता है जो अर्थ संकट में जीते हुए मिथ्या मान मर्यादा रखने के लिए ऋण लेकर भावी जीवन को कष्टमय बनाने को विवश हो जाता है। सुनील दत्त और साधना द्वारा अभिनीत सन 1966 में प्रदर्शित यह फिल्म काफी सराही गई और व्यावसायिक दृष्टि से भी सफल साबित हुई। इस फिल्म में मोहम्मद रफी का गया गीत "अहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों..." आज भी हमारी जुबान पर आ जाता है।



1963 में निर्माता निर्देशक त्रिलोक जेटली ने प्रेमचंद के "गोदान" उपन्यास को फिल्माया। फिल्म में राजकुमार और कामिनी कौशल ने क्रमशः होरी व धनिया की भूमिका को जीवंतता के साथ निभाकर अभिनय के नए आयाम स्थापित किए। फिल्म विकास निगम से ऋण प्राप्त करने वाली यह पहली फिल्म थी।