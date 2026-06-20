शरीर ही ब्रह्माण्ड: एक बीज-एक ही मां

यह सृष्टि अखण्ड रूपा है। सात लोक-चौदह भुवन की सभी 84 लाख योनियां एक ही सूत्र से बंधी हैं। अमृत-मृत्यु सृष्टि, स्थूल-सूक्ष्म सृष्टि भीतर सब एक है। यह निर्णय परा-प्रकृति के आकलन पर आधारित होता है।

गीता में कृष्ण कह रहे हैं—

आब्रह्मभुवनाल्लोका: पुनरावर्तिनोऽर्जुन।

मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ (8/16)

सभी लोक पुनरावर्ती हैं। प्राणी आते हैं - जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मुझको प्राप्त होकर पुनरावर्तन नहीं होता।

प्रकृति की भूमिका क्या है -

त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभि: सर्वमिदं जगत्।

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य: परमव्ययम् ॥ (7/13)

कृष्ण कहते हैं कि सत्व, रज और तम- प्रकृति के इन तीन गुणों के कारण यह सारा संसार भ्रमित-मोहित है। इसलिए वह मुझ अविनाशी- जो इन गुणों से परे- श्रेष्ठ है, को नहीं जानता।