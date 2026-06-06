शरीर ही ब्रह्माण्ड: माया की निर्माणशाला



जीवन व्यवहार में माया को हमने भग-वती कहा तथा ब्रह्म को भग-वान। इन दोनों का कार्य क्षेत्र स्त्री का ब्रह्मद्वार है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे धारण करने वाले को छह गुणों (धर्म-ज्ञान-वैराग्य-ऐश्वर्य-यश-श्री) वाला भगवान कहते हैं। भग शब्द धन और समृद्धि वाचक है। बारह आदित्यों में एक भग है। भगवान शब्द में भी पांचों तत्व रहते हैं—भ=भूमि, ग=गगन, व=वायु, अ=अग्नि, न=नीर। भग शब्द का विज्ञान भाव में अर्थ होता है विभाजन करने वाला, बांटने वाला। सृष्टि बांटने से ही सम्भव है। पंच तत्व बंटने से ही एक दूसरे में बदलते हैं। बीज टूटकर ही अंकुर बनता है। माया ब्रह्मांश का विभाजन करती है (ईश्वर अंश जीव अविनाशी)। मां अपने शरीर से सन्तान की देह का निर्माण करती है। विभाजन ही सृजन का सिद्धान्त है। जिसके पास यह शक्ति है, वही भगवान है, वही भगवती है। अथर्ववेद में पृथ्वी को भग कहा है—भगं पृथिव्या अहमस्मि भग: (12.1.1)। अमरकोश में भग को योनि का पर्याय कहा है। भग ही वह ब्रह्मद्वार है जहां सृजन का आरंभ और अन्त होता है। यह गर्भरूपी यज्ञशाला में प्रवेश और निर्गमन का द्वार है। इस द्वार से प्रविष्ट जीव का पोषण व विकास गर्भाशय में होता है।