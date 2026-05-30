शरीर ही ब्रह्माण्ड: माया ही ब्रह्म का बंधन

एक ओर स्त्री स्वयं कामना का पर्याय है, दूसरी ओर चंचलता का। इसी स्वभाव से तो वह विश्व को गतिमान रख पाती है। स्वाद की चंचलता सर्वविदित है। यही उसके मन का निर्माण करती है। यही विश्व का उपादान कारण बनती है। यह तो सही है कि जीवन का बड़ा भाग पूर्व निर्धारित है, शेष ही चक्र को नई गति प्रदान करता है। आत्मा में कर्ता भाव नहीं है। श्वेताश्वेतर उपनिषद् (4.19) में कहा गया है कि यह आत्मा न ऊपर है, न बीच में, न नीचे ही किसी योनि में स्थित है- नैनमूध्र्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये न परिजग्रभत्। आत्मा वस्तुत: साक्षी चैतन्य है जो 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ भी स्वतंत्र रहता है, उसमें बंधन नहीं होता।

प्रकृति में मायाबल ही दोनों ओर कार्य करता है। आत्मा भी कर्तृत्व भाव से मुक्त है। स्त्री-पुरुष के मध्य मायाबलों का ही आदान-प्रदान है। पुरुष भीतर सौम्य भी है और दुर्बल भी। चंचलता की मार यहीं पड़ती है। पुरुष भीतर के प्रति सचेत भी कम होता है। सोम दुर्बल हो और अग्नि बलवान तब सोम का क्या होगा? स्त्री की अन्तर्दृष्टि पुरुष को भीतर से पकड़ लेती है। उसकी वहां पर भाषा भी परोक्ष होती है या मात्र सांकेतिक होती है।