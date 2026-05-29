सर्कुलर इकोनॉमी को बनाना होगा जीवनशैली का हिस्सा

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पश्चिम एशिया का वर्तमान संकट केवल ईंधन आपूर्ति ही नहीं, बल्कि विश्व की संपूर्ण आपूर्ति शृंखला को भी प्रभावित कर रहा है। इसी संदर्भ में आज पूरे विश्व में ‘सर्कुलर इकोनॉमी’ विषय पर गंभीर चर्चा होना स्वाभाविक है। सर्कुलर इकोनॉमी से तात्पर्य उत्पादों एवं संसाधनों का पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण (रिसायक्लिंग) तथा अपशिष्ट को उपयोगी संसाधनों में परिवर्तित करना है। पारंपरिक ‘उपयोग करो और त्याग दो’ व्यवस्था के स्थान पर यह प्रणाली संसाधनों के कुशल उपयोग और पुनर्निर्माण पर बल देती है। इसका उद्देश्य केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा की बचत, व्यय में कमी तथा भविष्य के लिए सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण करना भी है।

विश्वभर में सर्कुलर इकोनॉमी की ओर बढ़ते आकर्षण का सबसे बड़ा कारण वैश्विक ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ता तनाव है। पश्चिम एशिया, जो विश्व का प्रमुख तेल एवं गैस भंडार है, आज संघर्ष और अस्थिरता का केंद्र बना हुआ है। ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ में परिवहन प्रभावित होने से विश्व भर में तेल एवं गैस की आपूर्ति बाधित हो रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि का प्रभाव अब भारत में भी स्पष्ट दिखाई देने लगा है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के महंगे होने से तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप तेल विपणन कंपनियों के बढ़ते घाटे को देखते हुए हाल के समय में ईंधन की कीमतों में कई बार वृद्धि करनी पड़ी है।