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आजादी से आत्मनिर्भरता तक का सफर, अब सपनों को साकार करने का समय

स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस भारत का सपना देखा था, वह केवल राजनीतिक आजादी तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें सामाजिक न्याय, समान अवसर, आत्मनिर्भरता और मानवीय गरिमा की स्थापना शामिल थी। आज भारत ने लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन विकास की यात्रा अभी अधूरी है। सच्ची स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी, जब देश का अंतिम व्यक्ति भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्मान और अवसरों से जुड़ सके। विविधता में एकता, प्रकृति के साथ संतुलित विकास, संवेदनशील शिक्षा और जिम्मेदार नागरिकता ही उस भारत की नींव हैं, जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। भारत की यात्रा उपलब्धियों के साथ-साथ आत्ममंथन और निरंतर सुधार की यात्रा भी है।
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भारत

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Opinion Desk

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नृपेन्द्र अभिषेक 'नृप'

Aug 14, 2026

SelfReliantIndia

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पंद्रह अगस्त 1947 की वह सुबह केवल एक तारीख नहीं थी, वह सदियों की पराधीनता के अंधकार को चीरकर निकली एक ऐसी स्वर्णिम किरण थी, जिसके प्रकाश में करोड़ों भारतीयों ने अपने भविष्य की नई तस्वीर देखी थी। यह वह क्षण था जब भारत ने केवल विदेशी शासन की बेडिय़ां नहीं तोड़ी थीं, बल्कि अपने भाग्य को स्वयं लिखने का संकल्प भी लिया था। स्वतंत्रता सेनानियों की आंखों में जिस भारत का स्वप्न था, उसमें केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं, बल्कि मनुष्य की गरिमा की प्रतिष्ठा, सामाजिक न्याय की स्थापना, आर्थिक आत्मनिर्भरता, शिक्षा का प्रसार, समान अवसर और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण शामिल था जहां किसी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति, धर्म, भाषा या जन्म से नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा और कर्म से हो। आज जब हम स्वतंत्रता के दशकों बाद अपने राष्ट्र की यात्रा को देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से मन में गर्व की अनुभूति होती है, किंतु उसी गर्व के साथ एक प्रश्न भी उठता है कि क्या हम उस भारत तक पहुंच पाए हैं जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी?
लोकतंत्र की मजबूत नींव और भारत की यात्रा
आज का भारत उस भारत से निस्संदेह बहुत अलग है, जिसे 1947 में हमने विरासत में पाया था। उस समय देश विभाजन की त्रासदी, विस्थापन, गरीबी, अशिक्षा, खाद्यान्न संकट और कमजोर औद्योगिक आधार जैसी असंख्य चुनौतियों से घिरा हुआ था। संसाधन सीमित थे और समस्याएं विराट। किंतु उस कठिन परिस्थिति में भी भारत ने लोकतंत्र का मार्ग चुना। यह निर्णय स्वयं में किसी चमत्कार से कम नहीं था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संविधान की प्रतिष्ठा, स्वतंत्र न्यायपालिका, संसद की परंपरा और शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन ने भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक प्रयोग के रूप में स्थापित किया। आज भारत की लोकतांत्रिक यात्रा अनेक उतार-चढ़ावों के बावजूद यह प्रमाणित करती है कि स्वतंत्रता सेनानियों का लोकतांत्रिक भारत का सपना केवल कागज पर नहीं रहा, बल्कि उसने संस्थाओं, नागरिक अधिकारों और जनभागीदारी के रूप में जड़ें जमाई हैं।
आर्थिक प्रगति से आत्मनिर्भरता की ओर
आर्थिक क्षेत्र में भी भारत ने लंबी और कठिन यात्रा तय की है। कभी विदेशी सहायता और आयात पर निर्भर रहने वाला देश आज अंतरिक्ष, डिजिटल तकनीक, औषधि निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और विनिर्माण जैसे अनेक क्षेत्रों में विश्व मंच पर अपनी पहचान बना रहा है। जिस देश के सामने कभी भोजन की उपलब्धता एक गंभीर चुनौती थी, वही भारत आज कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय क्षमता रखता है। सडक़ों का विस्तृत जाल, रेल संपर्क का विस्तार, डिजिटल भुगतान की सहजता, गांवों तक बिजली और इंटरनेट की पहुंच तथा तेजी से विकसित हो रहा बुनियादी ढांचा उस परिवर्तन की कहानी कहते हैं, जिसे एक पीढ़ी ने शायद सपने में भी नहीं देखा होगा। आज भारतीय युवा दुनिया के अनेक देशों में अपनी प्रतिभा का परचम फहरा रहे हैं और देश के भीतर भी नए विचारों तथा उद्यमिता की एक नई संस्कृति जन्म ले रही है।
विज्ञान और तकनीक में नई उड़ान
विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां तो मानो उस स्वप्न की उड़ान हैं, जिसमें कभी स्वतंत्रता सेनानियों ने एक आधुनिक और आत्मनिर्भर राष्ट्र की कल्पना की थी। अंतरिक्ष में भारत की सफलताएं, डिजिटल क्रांति, स्वदेशी तकनीकी क्षमता और वैज्ञानिक संस्थानों की उपलब्धियां बताती हैं कि संसाधनों की कमी प्रतिभा की राह में स्थायी दीवार नहीं बन सकती। कभी बैलगाड़ी और लालटेन के प्रतीक के रूप में देखे जाने वाले भारत ने आज चंद्रमा की सतह तक अपने वैज्ञानिक कौशल की छाप पहुंचाई है। यह यात्रा हमें बताती है कि जब संकल्प सामूहिक हो, तो सीमित साधन भी असीम संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं।
विकास की असली कसौटी: अंतिम व्यक्ति का जीवन
लेकिन किसी राष्ट्र की प्रगति का मूल्यांकन केवल ऊंची इमारतों, चमकती सडक़ों, बढ़ती अर्थव्यवस्था या तकनीकी उपलब्धियों से नहीं किया जा सकता। राष्ट्र की असली समृद्धि उस अंतिम व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान में दिखाई देती है, जिसके लिए स्वतंत्रता का अर्थ केवल झंडा फहराना नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीना है। यहीं से कुछ असहज प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं। क्या हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समान रूप से उपलब्ध है? क्या प्रत्येक युवा को उसकी योग्यता के अनुरूप रोजगार मिल रहा है? क्या गांव और शहर के बीच अवसरों की खाई पर्याप्त रूप से कम हुई है? क्या किसान की मेहनत उसके जीवन में आर्थिक सुरक्षा का रंग भर पा रही है? क्या महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर वास्तव में प्राप्त हैं? क्या सामाजिक भेदभाव की पुरानी दीवारें पूरी तरह ढह चुकी हैं?
समावेशी विकास की अभी भी चुनौती
स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं थी, बल्कि मानव गरिमा से जुड़ा प्रश्न था। आज करोड़ों लोगों के जीवन में सुविधाएं बढ़ी हैं, परंतु आर्थिक असमानता अब भी एक गंभीर चुनौती है। एक ओर आधुनिक महानगरों की चमक है, दूसरी ओर ऐसे परिवार भी हैं जिनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित रोजगार अभी भी दूर की मंजिल हैं। एक ओर डिजिटल इंडिया की तेज रफ्तार है, दूसरी ओर डिजिटल साधनों और अवसरों से वंचित वर्ग भी मौजूद हैं। इसलिए विकास की कहानी तभी पूर्ण मानी जाएगी, जब विकास का प्रकाश समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे और कोई व्यक्ति यह न कहे कि तरक्की की रेल उसके स्टेशन से होकर गुजरी ही नहीं।
विविधता में एकता ही भारत की शक्ति
हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी विविधता है, किंतु यही विविधता कभी-कभी हमारे सामने सबसे कठिन प्रश्न भी रखती है। स्वतंत्रता आंदोलन ने हमें सिखाया था कि भारत की आत्मा अनेकताओं में एकता के संगीत से बनी है। गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. भीमराव आंबेडकर और असंख्य ज्ञात-अज्ञात सेनानियों के भारत में विचारों की भिन्नता थी, लेकिन राष्ट्र की स्वतंत्रता का लक्ष्य साझा था। आज आवश्यकता इस बात की है कि मतभेद लोकतंत्र की सुंदरता बने रहें, मनभेद समाज की दीवार न बनें। असहमति को शत्रुता में बदलने के बजाय संवाद में बदलना ही उस लोकतांत्रिक भारत के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिसकी नींव स्वतंत्रता आंदोलन ने रखी थी।
प्रकृति के साथ संतुलित विकास जरूरी
आज पर्यावरण भी हमारे विकास के सामने एक मौन किंतु विराट प्रश्न बनकर खड़ा है। स्वतंत्रता के समय हमारे सामने औद्योगिक विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की आवश्यकता थी; आज हमारे सामने विकास और प्रकृति के संतुलन की चुनौती है। नदियां, जंगल, मिट्टी, हवा और जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि आने वाली पीढिय़ों की विरासत हैं। यदि विकास की दौड़ में हम प्रकृति को पीछे छोड़ देंगे, तो भविष्य की पीढिय़ां हमसे पूछेंगी कि हमने उनके हिस्से की हवा और पानी किस अधिकार से खर्च कर दिया। इसलिए विकसित भारत का सपना केवल अधिक उत्पादन और अधिक उपभोग का सपना नहीं होना चाहिए, वह स्वच्छ, संतुलित और टिकाऊ जीवन का सपना भी होना चाहिए।
शिक्षा से बनेगा संवेदनशील भारत
शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी यात्रा उल्लेखनीय है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। स्वतंत्रता सेनानियों का भारत ज्ञान को मुक्ति का माध्यम मानता था। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो केवल डिग्री न दे, बल्कि विवेक दे, केवल रोजगार न दे, बल्कि चरित्र दे, केवल प्रतिस्पर्धा न सिखाए, बल्कि संवेदना भी जगाए। हमें ऐसे विद्यालय और विश्वविद्यालय चाहिए जहां बच्चे प्रश्न पूछने से न डरें, जहां विज्ञान के साथ साहित्य, तकनीक के साथ नैतिकता और ज्ञान के साथ मानवीयता का विकास हो। क्योंकि जिस राष्ट्र के युवा केवल सफल होना जानते हैं, वह समृद्ध हो सकता है; लेकिन जो युवा सफल होने के साथ-साथ संवेदनशील होना भी जानते हैं, वही राष्ट्र महान बनता है।
भविष्य का भारत: शक्ति के साथ संवेदना
फिर भी, इन प्रश्नों के बीच निराशा का कोई कारण नहीं है। भारत की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसने कठिनाइयों के बीच आगे बढऩा सीखा है। हर पीढ़ी ने पिछली पीढ़ी से मिली चुनौतियों को अपने श्रम, संघर्ष और नवाचार से नया रूप दिया है। आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। वह दुनिया से सीखना चाहता है, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं, वह आधुनिक होना चाहता है, लेकिन अपनी जड़ों से कटकर नहीं, वह आर्थिक शक्ति बनना चाहता है, लेकिन मानवीय मूल्यों की कीमत पर नहीं। यही संतुलन भविष्य के भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
स्वतंत्रता का सच्चा अर्थ: जिम्मेदार नागरिकता
स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत किसी एक सरकार, किसी एक संस्था या किसी एक पीढ़ी की जिम्मेदारी नहीं है। यह 140 करोड़ से अधिक नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। राष्ट्र केवल संसद और सरकार से नहीं बनता, वह खेत में पसीना बहाते किसान, सीमा पर खड़े सैनिक, प्रयोगशाला में शोध करते वैज्ञानिक, कक्षा में पढ़ाते शिक्षक, सडक़ बनाते श्रमिक, उद्यम खड़ा करते युवा और अपने परिवार को आगे बढ़ाती हर मां के श्रम से बनता है। संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन उन अधिकारों को सार्थक बनाने के लिए कर्तव्यबोध भी आवश्यक है। देशभक्ति केवल नारों की ऊंचाई में नहीं, बल्कि अपने काम को ईमानदारी से करने की गहराई में दिखाई देती है।
आज जब तिरंगा आकाश में लहराता है, तो उसकी तीन धारियों के बीच केवल रंग नहीं, बल्कि करोड़ों बलिदानों की स्मृतियां भी लहराती हैं। यह ध्वज हमसे पूछता है, जिस स्वतंत्रता के लिए किसी ने अपना जीवन दिया, क्या हम उसकी गरिमा को अपने आचरण में बचाए हुए हैं? जिस लोकतंत्र के लिए संघर्ष हुआ, क्या हम उसके प्रति उतने ही सजग हैं? जिस भारत के लिए सपने देखे गए, क्या उसमें अंतिम व्यक्ति के आंसू की भी उतनी ही कीमत है जितनी किसी शक्तिशाली व्यक्ति की आवाज की? इसलिए स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत न तो पूरी तरह अतीत की कोई अधूरी कविता है और न ही वर्तमान की कोई पूर्ण गाथा। यह एक सतत लिखी जा रही कविता है, जिसकी कुछ पंक्तियां हमने सुंदर लिखी हैं और कुछ पंक्तियां अभी लिखी जानी बाकी हैं। हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, लेकिन सामाजिक और आर्थिक न्याय की पूर्ण स्वतंत्रता अभी हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है। हमने लोकतंत्र को अपनाया, अब लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने व्यवहार में उतारना है। हमने विकास की राह पकड़ी, अब विकास को समावेशी बनाना है। हमने विश्व में अपनी पहचान बनाई, अब उस पहचान को मानवीय संवेदना और नैतिक शक्ति से और उज्ज्वल करना है।
अधूरा सपना नहीं, सतत यात्रा है भारत
वास्तव में प्रश्न यह नहीं कि भारत ने कितना हासिल किया, प्रश्न यह है कि भारत अपनी संभावनाओं के मुकाबले कितना आगे बढ़ पाया है। स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें केवल आजाद देश नहीं दिया था, उन्होंने हमें एक बेहतर देश बनाने का स्वप्न भी सौंपा था। वह स्वप्न आज भी हमारे सामने दीपक की लौ की तरह जल रहा है। हमें उस लौ को केवल देखकर गर्व नहीं करना है, बल्कि अपने श्रम, ईमानदारी, संवेदना और संकल्प से उसे प्रज्वलित रखना है। शायद तब आने वाली पीढ़ी जब 15 अगस्त की सुबह तिरंगे को निहारकर पूछेगी कि च्च्क्या हम उस भारत तक पहुंच पाए, जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था? तब हमारा उत्तर केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र के चेहरे पर लिखी मुस्कान में होगा। यही स्वतंत्रता का सच्चा उत्सव होगा, यही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यही उस भारत की ओर हमारा अगला कदम होगा, जो केवल शक्तिशाली नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण, समतामूलक, संवेदनशील और मानवीय भी हो।

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Updated on:

14 Aug 2026 06:58 pm

Published on:

14 Aug 2026 06:58 pm

Hindi News / Opinion / आजादी से आत्मनिर्भरता तक का सफर, अब सपनों को साकार करने का समय

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