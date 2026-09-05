जयपुर में पत्नी पकड़ी गई तो UP भागा नशा तस्कर, लगातार बदलता रहा ठिकाने; बुआ के घर पहुंचने से पहले मथुरा में दबोचा

बता दें कि डीएसटी-ईस्ट और ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 16 जुलाई को खानिया बंधा कच्ची बस्ती निवासी रेखा सांसी (28) को गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि उसका पति बाहर से थोक में स्मैक लाकर उसे देता था। इसके बाद वह स्मैक को छोटी-छोटी पुड़ियों में बांटकर नशे के आदी लोगों को 200 से 300 रुपए में बेचती थी। महिला से 7.15 ग्राम स्मैक और 17,200 रुपए बरामद किए गए हैं। आरोपी महिला वर्ष 2020 से अब तक छह बार एनडीपीएस एक्ट सहित विभिन्न मामलों में पकड़ी जा चुकी है। इसके बावजूद वह जेल से छूटकर दोबारा स्मैक बेचते हुए पकड़ी गई। पुलिस ने आरोपी रेखा सांसी को कोर्ट में पेश कर जेसी भेज दिया।