जयपुर में वोट मांगने पहुंचे कांग्रेस MLA प्रशांत शर्मा का उग्र विरोध, गाड़ी पर चढ़े लोग- काले झंडे दिखाए, देखें हंगामे का VIDEO

राजस्थान में जारी नगर निगम चुनाव 2026 के बीच राजधानी जयपुर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल, शनिवार दोपहर आमेर के हांडीपुरा इलाके में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अंजलि ब्रह्मभट्ट के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे स्थानीय कांग्रेस विधायक प्रशांत सहदेव शर्मा को स्थानीय लोगों के भारी आक्रोश और विरोध का सामना करना पड़ा। मक्का मस्जिद हांडीपुरा के पास जैसे ही विधायक शर्मा का काफिला पहुंचा, बड़ी संख्या में एकत्र हुए स्थानीय निवासियों ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। जनता का गुस्सा इस कदर बढ़ा हुआ था कि विधायक अपनी गाड़ी से बाहर तक नहीं निकल पाए और उग्र माहौल को देखते हुए उन्हें बिना प्रचार किए ही वहां से वापस लौटना पड़ा।