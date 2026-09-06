Rajasthan Politics : CM भजनलाल शर्मा पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की विवादित टिप्पणी, BJP हमलावर- माफी की मांग

राजस्थान की सियासत में नेताओं के तीखे राजनीतिक वार-पलटवार के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने राज्य के लोकतांत्रिक और संसदीय मर्यादाओं के स्तर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर दिया गया एक निजी और विवादित बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस कथित वायरल वीडियो में खाचरियावास राज्य के मुख्यमंत्री जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही यह वीडियो क्लिप सामने आई, वैसे ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कांग्रेस पार्टी और प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे राजस्थान की राजनीति का पारा अचानक चढ़ गया है।