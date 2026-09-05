Weather Update : भरतपुर-जयपुर संभाग में 6 सितंबर को मध्यम से भारी बारिश की संभावना, 7 सितंबर से बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार आज 5 सितंबर को भरतपुर, जयपुर व कोटा संभाग के जिलों में कहीं-कहीं भारी व एक दो स्थानों पर अतिभारी बारिश होने की संभावना है। आज अजमेर, उदयपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं जयपुर में अभी भी रिमझिम-रिमझिम बारिश हो रही है। संभावना है कि देर रात कभी भी भारी बारिश हो सकती है। आकाश में काले बादल टहल रहे हैं। जयपुर का शाम 7.30 बजे तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आज जयपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है।