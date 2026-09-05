सावधान! वाई-फाई को भी बनाएं सुरक्षित; राजस्थान पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, जानें 5 जरूरी टिप्स

Cyber Crime Advisory : जयपुर। आज के डिजिटल दौर में वाई-फाई केवल इंटरनेट चलाने का जरिया नहीं, बल्कि आपके घर के स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, मोबाइल और अन्य स्मार्ट उपकरणों को जोड़ने वाली डिजिटल चाबी बन चुका है। हालांकि, कमजोर वाई-फाई सुरक्षा हैकर्स को आपके घर और व्यक्तिगत डेटा तक सीधी पहुंच दे सकती है। इस खतरे को देखते हुए राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन को सतर्क रहने और अपने वाई-फाई राउटर को सुरक्षित बनाने के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है।