किताबें हैं सबसे अच्छी दोस्त और आपका शिक्षक

चीकू की किताबें और अलमारी

शौर्य सोनी, 12 वर्ष

एक छोटा और चंचल लड़का था, जिसका नाम चीकू था। चीकू को खेलने-कूदने और नई-नई चीज़ों के बारे में जानने का बहुत शौक था। उसके जन्मदिन पर उसके पिताजी ने उसे एक सुंदर लकड़ी की अलमारी और बहुत सारी रंग-बिरंगी किताबों के सेट उपहार में दिए। पिताजी ने कहा, चीकू, यह तुम्हारी अपनी किताबों की अलमारी है। इसे हमेशा सजाकर रखना। चीकू बहुत खुश हुआ। उसने अपनी अलमारी के ऊपर अपनी एक प्यारी सी तस्वीर लगाई। अलमारी के एक कोने में उसने अपना पसंदीदा खिलौना 'बनी' (खरगोश) भी रख दिया। चीकू हर दिन स्कूल से आने के बाद अपनी अलमारी को साफ करता और किताबों को सलीके से रखता था। धीरे-धीरे चीकू को किताबों से लगाव होने लगा। जब भी वह अलमारी से कोई नई किताब निकालता, उसे लगता जैसे वह एक नई और जादुई दुनिया में कदम रख रहा है। किताबों की कहानियों ने उसे कभी राजा-रानी के महलों की सैर कराई, तो कभी अंतरिक्ष के तारों तक पहुँचाया। किताबों को पढ़ते-पढ़ते चीकू के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान आ जाती थी, ठीक वैसी ही जैसी इस चित्र में दिख रही है। इस आदत की वजह से चीकू न सिर्फ अपनी पढ़ाई में तेज़ हो गया, बल्कि वह एक समझदार और ज़िम्मेदार बच्चा भी बन गया। उसने सीख लिया था कि अलमारी में सजी हुई किताबें ही उसकी सबसे सच्ची और सबसे अच्छी दोस्त हैं।







मम्मी की सीख

वर्षा मांजू, 12 वर्ष

एक बार रोहन अपने कमरे में खेल रहा था। उसके पापा जब रोहन के कमरे में आए तो " "सब सामान बिखरा हुआ देखकर उन्होंने रोहन को डाँटा। फिर रोहन नाराज होकर अपनी मम्मी के पास गया, तो उसकी मम्मी ने समझाया कि जब हम अपने कमरे को साफ-सुथरा रखते हैं तो कमरा देखने में भी अच्छा लगता है और गंदगी भी नहीं फैलती रहती। रोहन अपनी मम्मी की बात ध्यान से सुनता है और इस सीख के लिए मम्मी को धन्यवाद भी करता है। फिर अपना कमरा साफ करने में लग जाता है। वह रोज अपनी अलमारी में अपने कपड़े रखता और अपने खिलौने उनके स्थान पर रखता।





रोहन की मस्ती और फुर्ती

स्वस्तिका, 11 वर्ष

रोहन बहुत ही होनहार लड़का था उसका एक पालतू बिल्ला था जिसका नाम चीकू था। एक दिन की बात है रोहन के मम्मी-पापा और उसकी बहन चुनमुन किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। घर पर केवल रोहन और उसका बिल्ला चीकू ही था। दोनों ने घर पर रहकर काफी सारी मस्ती की जिससे घर का सामान भी इधर-उधर बिखर गया। लेकिन वे दोनों आपस में पूरा दिन खेलते रहे। शाम होने पर चुनमुन ने अपने भाई रोहन को फोन कर बताया कि वे थोड़ी देर में घर पर आने वाले हैं। यह जानकर रोहन डर गया क्योंकि उसने स्कूल का काम भी पूरा नहीं किया था। तुरंत ही उसने अलमारी में से सारी किताबें निकालकर अपने स्कूल का सारा होमवर्क किया और घर की तुरंत साफ सफाई करके मम्मी-पापा के लिए चाय भी बना कर रख ली। घर आने पर सारा सामान अच्छी तरीके से रखा होने पर रोहन की मम्मी पापा बहुत खुश हुए और उन्होंने रोहन को इनाम में बहुत सारी चॉकलेट और मिठाइयां दीं।





जादुई किताब से दोस्ती

यश सिंह, 7 वर्ष

रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था। यश और चुनमुन इस बार राखी पर अपनी नानी के घर जाने वाले थे इस बात को लेकर वे दोनों बहुत ही उत्साहित थे। उन्होंने रंग—बिरंगी राखी और कपड़े भी खरीदें, लेकिन यश की परीक्षा होने के कारण इस बार राखी पर यश अपनी नानी के घर नहीं जा पा रहा था, जिस कारण से यश बहुत ही दुखी था। इस बात को जानकर यश की पालतू बिल्ली ने उसे एक जादुई किताब के बारे में बताया। यश ने तुरंत ही उसे जादुई किताब से सारा पाठ जल्दी-जल्दी याद कर लिया और सारा पाठ जाकर अपने स्कूल में मैडम को सुना दिया। जिससे मैडम बहुत ही खुश हुई और यश को भी राखी पर नानी के घर जाने की छूट दे दी। इसे जानकर यश और चुन्नू बहुत ही खुश हुए और भी खुशी-खुशी रक्षाबंधन पर अपनी नानी के घर चली गए।



किताबों की कद्र करो

श्रेया शुक्ला, उम्र 8 वर्ष

एक दिन एक बच्चे के कमरे में उसकी सारी किताबें इधर-उधर बिखरी हुई थीं। उसका होमवर्क भी बाकी था। उसे पढ़ाई और होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था और कमरे की सफाई करने में भी उसे बहुत आलस आता था। एक दिन उसने अपना कमरा साफ करने का फैसला किया। सफाई करते समय उसे अपनी खोई हुई किताब मिल गई। उसकी माँ यह देखकर बहुत खुश हुईं। उन्होंने उसे समझाया कि हमें अपनी किताबों और दूसरी चीजों की हमेशा कदर और देखभाल करनी चाहिए। अगर हम अपनी चीजों का सम्मान नहीं करेंगे, तो वे भी हमारे काम नहीं आएगी। उस दिन बच्चे को अपनी गलती समझ में आ गई और उसने अपनी किताबों को संभालकर रखने का वादा किया।