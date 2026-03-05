किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 68 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (25 फरवरी 2026) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 68 में भेजी गई कहानियों में भव्य दशोरे, देवांशी सोखल और अदिति कौशिक: प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता रहे। इनके साथ सराहनीय कहानियां भी दी जा रही हैं।

रमा की अनोखी सवारियां

इशिता भंडारी , उम्र 13 वर्ष

एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां रमा नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे अपने पालतू झींगुर की सवारी करना बहुत पसंद था। एक दिन उसने पूरे गांव का चक्कर लगाने की सोची। तभी रास्ते में उसे एक चूहा दिखा, जो बहुत गुस्से में था और हाथ में नन्ही सी तलवार लिए खड़ा था। रमा ने शरारत में चूहे को चिढ़ाते हुए कहा, देखो, तुम्हारे पास तो कोई सवारी ही नहीं है। चूहे को बहुत गुस्सा आया और वह तलवार लेकर उन दोनों के पीछे दौड़ पड़ा। रमा और झींगुर अपनी जान बचाकर तेज़ी से भाग निकले। जब वे दोनों थककर रुके, तो रमा ने एक प्रस्ताव रखा। उसने चूहे से कहा, अगर तुम भी मेरी सवारी बन जाओ तो कैसा रहेगा। झींगुर को थोड़ी चिंता हुई, फिर मेरा क्या होगा। रमा ने हंसकर कहा, एक दिन मैं तुम्हारी सवारी करूंगा और एक दिन चूहे की। इस तरह तीनों दोस्त बन गए। लेकिन कुछ दिनों बाद चूहे को थोड़ा बुरा लगने लगा। उसे लगा कि रमा, झींगुर से ज़्यादा बातें करता है और उसे अनदेखा कर रहा है। जब झींगुर अपने परिवार से मिलने गांव गया, तब चूहे ने अपनी उदासी रमा को बताई। रमा ने उसे प्यार से समझाया, दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर बुरा मत महसूस करो। मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। चूहा समझ गया और उसकी गलतफहमी दूर हो गई।