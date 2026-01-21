किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो—62… किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 62 में भेजी गई बच्चों की लिखी रोचक ये कहानियां सभी कहानियाें में उत्कृष्ट रहीं।

अपनत्व और दोस्ती की मिसाल

देवर्ष खत्री, उम्र- 8 वर्ष

एक दिन एक छोटा चूहा नदी के किनारे खेल रहा था। अचानक वह नदी में गिर गया और डूबने लगा। तभी बाहर खड़ी एक बिल्ली ने पहले उसे खाने का सोचा,लेकिन फिर उसके मन में चूहे के प्रति दया का भाव आया और वह उसकी मदद करने के लिए पानी में कूद गई। बिल्ली ने चूहे को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी डूबने लगी। उसी समय एक कुत्ता नदी के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि बिल्ली और चूहा दोनों डूब रहे हैं। कुत्ते ने भी पहले बिल्ली की तरह दोनों को खाने का सोचा लेकिन फिर उसके मन में भी दोनों के प्रति दया का भाव आया और वह तुरंत नदी में कूद गया और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लाया। बिल्ली ने चूहे को अपने मुंह में पकड़ लिया और कुत्ते की पीठ पर बैठ गई। तीनों ने नदी के किनारे खड़े होकर राहत की सांस ली। पास ही एक हरा भरा पेड़ था, जिस पर लाल फल लगे हुए थे। कुत्ते ने कहा, "चलो, हम उस पेड़ के नीचे आराम करेंगे और फल खाएंगे।" बिल्ली ने कहा, "लेकिन मैं तो चूहे को खाना चाहती थी!" चूहे ने डरते हुए कहा, "अब क्या होगा?" तभी कुत्ते ने भी कहा की मैं भी तुम दोनों को खाना चाहता था,इस पर बिल्ली ने कुत्ते की तरफ डरते हुए देखा तभी कुत्ते ने हंसकर कहा, "अरे अब तो हम तीनों दोस्त हैं! चलो, हम तीनों मिलकर फलों का आनंद लेते हैं। तीनों दोस्त पेड़ के नीचे बैठ गए और फलों का आनंद लेने लगे। उन्होंने एक दूसरे की मदद करने और दोस्ती के महत्व को समझा। वे तीनों हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन गए और साथ में खुशी से रहने लगे।

