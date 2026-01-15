किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो—61 .... किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 61 में भेजी गई बच्चों की लिखी रोचक ये कहानियां सभी कहानियाें में उत्कृष्ट रहीं।

वृक्ष की खुशी और माली का लालच

दित्या लढ़ा, उम्र- 8 वर्ष

एक समय की बात है एक बगीचे में एक नन्हा सा पौधा लगा था। एक दयालु माली रोज़ाना उस पौधे की देखभाल करता और उसे समय पर पानी देता था। माली के प्यार और सींचने के कारण मात्र दो वर्षों में वह छोटा सा पौधा एक विशाल और छायादार वृक्ष बन गया। एक दिन उस पेड़ ने माली से बात की और कहा, "हे मित्र! तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जब दूसरे लोगों ने मेरे साथी पेड़ों को काट दिया तब तुमने मेरी रक्षा की। आज मैं इस विशाल बगीचे में अकेला हूं, पर तुम्हारी वजह से सुरक्षित हूं। तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा के बदले में, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे मीठे फल जब चाहे ले सकते हो।" पेड़ अपने माली की मदद करके बहुत खुश था। लेकिन जैसे-जैसे समय बीता माली के मन में लालच घर कर गया। उसने सोचा, "अगर मैं रोज थोड़े-थोड़े फल लेने के बजाय एक ही बार में सारे फल तोड़ लूं, तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा।" उसने ऐसा ही किया। उसने पेड़ को नुकसान पहुंचाकर सारे फल एक साथ तोड़ लिए और उन्हें बाज़ार में बेच दिया। लालच का फल कभी मीठा नहीं होता। ज़्यादा मुनाफ़े के चक्कर में उसने पेड़ का साथ खो दिया और धीरे-धीरे उसका व्यापार ठप हो गया। वह आदमी फिर से गरीब हो गया। अपनी गलती पर पछताते हुए वह वापस पेड़ के पास गया और रोते हुए बोला, "हे मित्र! मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। लालच ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, जिससे मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा और अपना सब कुछ खो दिया।"

