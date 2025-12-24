किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 59…. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (17 दिसंबर 2025) की चित्र देखो कहानी लिखो 59 के लिए भेजी गई कहानियों में ये कहानियां सराहनीय रही हैं।

आम का मीठा फल और दोस्ती का स्वाद

पुष्पेंद्र भेल, उम्र-19 साल

गर्मी की छुट्टियों की वह एक सुनहरी दोपहर थी। सूरज अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा था। लेकिन गांव के बाहरी हिस्से में लगे विशाल आम के पेड़ की घनी छाया के नीचे मौसम बहुत सुहावना था। इस पेड़ पर रसीले, सुनहरे पीले आम लदे हुए थे। जिनकी खुशबू दूर-दूर तक फैल रही थी। गांव के छह पक्के दोस्त रोहन, सीमा, अमित, मीना, राजू और छोटी पिंकी। हमेशा की तरह स्कूल की छुट्टी के बाद बगीचे में इकट्ठा हुए। वे सभी ललचाई नजरों से उन ऊंचे आमों को देख रहे थे। रोहन ने जोश में आकर कहा, "आज तो इन मीठे आमों का स्वाद चखना ही होगा।" बस फिर क्या था बच्चों की टोली काम पर लग गई। राजू ने एक लंबी छड़ी उठाई और निशाना साधने लगा। अमित और रोहन पीछे से उत्साह बढ़ा रहे थे। जबकि मीना और सीमा यह देखने के लिए तैयार खड़ी थीं, कि आम कहां गिरता है। जैसे ही राजू ने जोर से छड़ी घुमाकर एक डाल पर प्रहार किया, टप-टप करके दो-तीन बड़े और पके हुए आम नीचे गिरने लगे। पिंकी सबसे फुर्तीली थी। वह तुरंत लपककर गिरते हुए आमों को पकड़ने के लिए दौड़ी। बाकी बच्चे भी खिलखिलाते हुए आमों की ओर भागे। उस समय उनके चेहरों पर जो खुशी थी, वह किसी कीमती खजाने को पाने जैसी थी। धूल की परवाह किए बिना, सबने मिलकर आम इकट्ठे किए। सभी बच्चों ने पेड़ की छांव में बैठकर एक साथ उन आमों को मिल-बांटकर खाया। वे आम सिर्फ मीठे ही नहीं थे। बल्कि उनमें दोस्ती और साथ मिलकर मेहनत करने का स्वाद भी छिपा था। शाम होते-होते वे सभी अपनी सुनहरी यादें लेकर घर की ओर चल दिए। इस वादे के साथ कि कल फिर इसी पेड़ के नीचे नई शरारत करेंगे।

आम का पेड़ और बच्चों की सीख

ग्रंथ सिंघह, उम्र-10 साल

एक गांव के बाहर हरे-भरे खेतों के बीच एक बड़ा सा आम का पेड़ था। उस पेड़ पर हर साल मीठे और रसीले आम लगते थे। गांव के बच्चे स्कूल से लौटते समय अक्सर उस पेड़ के पास रुक जाते। एक दिन सभी बच्चे राहुल, मोहन, रीना, पूजा और उनके दोस्त पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। सबको आम खाने का मन हो रहा था। मोहन ने एक डंडी उठाई और पेड़ पर मारने लगा ताकि आम नीचे गिर जाएं। कुछ आम गिर भी गए। यह देखकर बाकी बच्चे भी खुश हो गए और इधर-उधर से आम उठाने लगे। कोई दौड़ रहा था, कोई हंस रहा था और कोई आम इकट्ठा कर रहा था। तभी पास से गुजर रहे एक बुजुर्ग किसान ने यह सब देख लिया। किसान ने बच्चों को प्यार से बुलाया और पूछा, “बच्चो, क्या यह आम का पेड़ तुम्हारा है?” बच्चे शर्मिंदा होकर चुप हो गए। किसान ने समझाया, “पेड़ हमें फल, छाया और हवा देता है। अगर हम उसे चोट पहुंचाएंगे, तो वह हमें फल कैसे देगा? बच्चों को अपनी गलती समझ आ गई। राहुल ने तुरंत डंडी फेंक दी और सबने किसान से माफी मांगी। किसान मुस्कुराए और बोले, “अगर धैर्य रखो और सही तरीके से मांगो तो प्रकृति हमेशा देती है।” उन्होंने कुछ पके हुए आम खुद तोड़कर बच्चों को दे दिए। बच्चे बहुत खुश हुए। उन्होंने आम खाए और यह वादा किया कि आगे से वे कभी पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।

