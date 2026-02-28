Rajasthan Roadways : ‘प्रॉफिट’ पर राजस्थान रोडवेज, पर खस्ताहाल बसों और लापरवाह ड्राइवरों का क्या?

रोडवेज की लापरवाही की एक ताजा और खौफनाक बानगी जयपुर से सवाई माधोपुर जा रही एक बस में देखने को मिली। एक जागरूक यात्री ने मोबाइल कैमरे में जो कैद किया, वह विचलित करने वाला है।



जानलेवा ड्राइविंग: वीडियो में ड्राइवर बड़े आराम से एक हाथ से तेज रफ्तार बस चला रहा है।



नशे का तड़का: ड्राइवर का ध्यान सड़क से ज्यादा अपने मुंह में भरे गुटखे पर है।



दबंगई का आलम: जब यात्री ने उसे टोकने की कोशिश की और नियम याद दिलाए, तो सुधार के बजाय ड्राइवर ने दबंगई दिखाई। यात्रियों का कहना है कि टोकने पर ये ड्राइवर अक्सर 'बस से उतार देने' या 'बीच रास्ते छोड़ने' की धमकी देते हैं।

