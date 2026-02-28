Heatwave Alert: फरवरी की तपिश के बाद मार्च में और चढ़ेगा पारा, अगले सप्ताह 2-3 डिग्री से अधिक रहेगा तापमान

March Heat Wave: जयपुर. राजस्थान में फरवरी के अंतिम दिनों से जारी गर्मी का असर अब मार्च की शुरुआत में और तेज होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ऊपर पश्चिमी हिस्से में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है, जबकि वहां से विदर्भ तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। इसके प्रभाव से फिलहाल बादल या वर्षा की कोई खास संभावना नहीं है और मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा।