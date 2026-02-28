28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

जयपुर

NSUI के ‘जश्न’ के बीच ‘बवाल’! विनोद जाखड़ के ‘शपथ ग्रहण’ से ऐन पहले Toll प्लाज़ा पर ‘हाई-वोल्टेज ड्रामा’, देखें वीडियो

एक तरफ जहां दिल्ली में राजस्थान के छात्र नेता विनोद जाखड़ के एनएसयूआई (NSUI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर शपथ ग्रहण का भव्य उत्सव चल रहा था, वहीं दूसरी ओर दिल्ली बॉर्डर पर राजस्थान के ही युवा नेताओं के 'हंगामे' ने इस जश्न के रंग में भंग डाल दिया। जयपुर की छात्र नेता रितु बराला और अंकित चौधरी का टोल प्लाजा पर सुरक्षाकर्मियों से भिड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया है।

जयपुर

image

Feb 28, 2026

जयपुर/दिल्ली। राजस्थान के छात्र नेता विनोद जाखड़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की खुशी में दिल्ली जा रहे समर्थकों का जोश 'हंगामे' में तब्दील हो गया। जयपुर से दिल्ली के रास्ते स्थित एक टोल प्लाजा पर राजस्थान NSUI की चर्चित नेता रितु बराला और अंकित चौधरी की टोल कर्मचारियों के साथ तीखी झड़प हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि बैरियर तोड़कर गाड़ियां निकालने की कोशिश की गई, जिससे टोल पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

टोल बैरियर तोड़कर घुसने की कोशिश, वीडियो ने मचाया 'बवाल'

वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि राजस्थान से दिल्ली जा रहे छात्र नेताओं का काफिला टोल पर रुकने को तैयार नहीं था।

  • बैरियर से धक्का-मुक्की: रितु बराला और उनके साथी टोल बैरियर को हटाकर जबरन गाड़ियां निकालने का प्रयास कर रहे थे।
  • कर्मचारियों से भिड़ंत: जब सुरक्षाकर्मियों और टोल स्टाफ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो छात्र नेता उनसे उलझ पड़े। इस दौरान तीखी बहस और धक्का-मुक्की भी देखने को मिली।

कौन हैं रितु बराला और अंकित चेची?

दोनों ही चेहरे राजस्थान की छात्र राजनीति में काफी सक्रिय हैं।

  • रितु बराला: जयपुर की चर्चित छात्र नेता हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में इनका खासा दखल है।
  • अंकित चौधरी: राजस्थान NSUI के प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं। ये दोनों अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ विनोद जाखड़ के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए जयपुर से दिल्ली कूच कर रहे थे।

'दबंगई' पर उठ रहे सवाल: सोशल मीडिया पर आलोचना

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों ने छात्र नेताओं की इस 'दबंगई' की आलोचना शुरू कर दी। लोगों का कहना है कि एक तरफ संगठन के लिए ऐतिहासिक दिन है, वहीं दूसरी ओर इस तरह का व्यवहार प्रदेश की छवि खराब करता है।

  • विवाद की वजह: बताया जा रहा है कि गाड़ियों के लंबे काफिले को टोल फ्री करवाने या जल्द निकालने की बात को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ।

दिल्ली में शपथ, बॉर्डर पर संग्राम

यह विडंबना ही रही कि जिस समय दिल्ली के NSUI मुख्यालय में सचिन पायलट युवाओं को 'अनुशासन और संघर्ष' का पाठ पढ़ा रहे थे, ठीक उसी समय उनके ही प्रदेश के छात्र नेता बॉर्डर पर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। हालांकि, इस मामले पर अभी तक विनोद जाखड़ या संगठन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

पुलिस की कार्रवाई का इंतज़ार

टोल प्लाजा प्रबंधन ने इस मामले को लेकर स्थानीय पुलिस को सूचित किया है। सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैरियर तोड़ने और कर्मचारियों से बदसलूकी के मामले में कानूनी कार्रवाई की तलवार इन छात्र नेताओं पर लटक सकती है।

