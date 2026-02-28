NSUI के ‘जश्न’ के बीच ‘बवाल’! विनोद जाखड़ के ‘शपथ ग्रहण’ से ऐन पहले Toll प्लाज़ा पर ‘हाई-वोल्टेज ड्रामा’, देखें वीडियो

जयपुर/दिल्ली। राजस्थान के छात्र नेता विनोद जाखड़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की खुशी में दिल्ली जा रहे समर्थकों का जोश 'हंगामे' में तब्दील हो गया। जयपुर से दिल्ली के रास्ते स्थित एक टोल प्लाजा पर राजस्थान NSUI की चर्चित नेता रितु बराला और अंकित चौधरी की टोल कर्मचारियों के साथ तीखी झड़प हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि बैरियर तोड़कर गाड़ियां निकालने की कोशिश की गई, जिससे टोल पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।