जयपुर

Holi 2026: होली की तारीख को लेकर कन्फ्यूजन, 4 मार्च को राजस्थान बोर्ड की परीक्षा; तारीख में बदलाव की मांग

RBSE Exam Date: होली के त्योहार के दौरान राजस्थान में आरबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं ने विद्यार्थियों को असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कई अभिभावकों ने बोर्ड से मांग की है कि परीक्षा की तिथियों को बदला जाए।

जयपुर

image

Gajanand Prajapat

Feb 28, 2026

Board Exams

(Patrika File Photo)

Board Exam Schedule: राजस्थान के कई हिस्सों में 4 मार्च को होली मनाई जाएगी। उसी दिन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई) की परीक्षाएं भी निर्धारित हैं। इसे लेकर अभिभावकों और शिक्षकों ने चिंता जताई है और राज्य सरकार से परीक्षा की तारीख बदलने की मांग की है।

शिक्षकों का कहना है कि राज्य सरकार ने 2 और 3 मार्च को छुट्टियां घोषित की हैं, इसलिए परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन कई जिलों में होली 4 मार्च को मनाई जा रही है। इस दिन इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, कृषि रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान की परीक्षाएं होंगी।

सीबीएसई ने टाल दी थी परीक्षा

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने होली को ध्यान में रखते हुए 3 मार्च की अपनी बोर्ड परीक्षा की तारीख में बदलाव कर दिया है। हालांकि, आरबीएसई की ओर से अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है।

शहर के अभिभावक संगठन ‘संयुक्त अभियोजक संघ’ ने बयान जारी कर कहा है कि होली बड़ा त्योहार है, इसलिए परीक्षा की तारीख पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। संघ की ओर से बयान आया है कि 3 और 4 मार्च को होली को लेकर भ्रम की स्थिति है। ऐसे में छात्र असमंजस में हैं। उन्होंने मांग की कि आरबीएसई को भी सीबीएसई की तरह कदम उठाना चाहिए।

परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में होती है दिक्कत

अभिभावकों और शिक्षकों का कहना है कि होली के दिन छात्रों के लिए परीक्षा केंद्र तक पहुंचना मुश्किल और असुरक्षित हो सकता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में त्योहार के कारण परिवहन व्यवस्था भी प्रभावित रहती है। 4 मार्च को अधिकतर जगहों पर सामुदायिक होली कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, जिससे छात्रों को दिक्कत हो सकती है।

शिक्षकों के अनुसार, जब तक राज्य सरकार छुट्टियों से जुड़ी अधिसूचना में बदलाव नहीं करती, तब तक शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा की तारीख बदलने की संभावना नहीं है।

Published on:

28 Feb 2026 04:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Holi 2026: होली की तारीख को लेकर कन्फ्यूजन, 4 मार्च को राजस्थान बोर्ड की परीक्षा; तारीख में बदलाव की मांग

